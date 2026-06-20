A magyar utazókat is érinti a brit vonatkatasztrófa, a balesetről nyilatkozott az egyik utas + videó
A London és Közép-Anglia közötti vasúti közlekedés teljesen megbénult a hétvégére. Két London felé tartó személyszállító vonat rohant egymásba Bedford közelében még péntek délután. A tragédiában az egyik szerelvény mozdonyvezetője életét vesztette, és 89 utas megsérült, közülük többek állapota kritikus. Miközben a mentőcsapatok még a romok eltakarításán dolgoznak, a nyomozók már a biztonsági rendszereket vizsgálják.
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