Repülőn érkezett Európába az ebola – kell-e tartanunk a járványtól?

Az elmúlt hetekben több olyan megrázó nemzetközi incidens is történt, amely előrevetítette a mostani párizsi forgatókönyvet:
- A frankfurti evakuálás: május 19-én egy amerikai állampolgárságú orvost, aki szintén Kongóban fertőződött meg a humanitárius missziója során, különleges egészségügyi repülőgéppel szállítottak egy frankfurti speciális klinikára izolált kezelésre.
- Repülőgép-eltérítés a levegőben: május végén az Air France egyik Párizsból Detroitba tartó menetrend szerinti járatát a levegőben, repülés közben kellett visszafordítani és Montrealban letenni. Ennek oka az volt, hogy a hatóságok rájöttek: a fedélzeten egy olyan kongói utas tartózkodik, aki tudatosan kijátszotta és megsértette az Egyesült Államok által bevezetett szigorú Ebola-utazási zárlatot.
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