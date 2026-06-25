Repülőn érkezett Európába az ebola – kell-e tartanunk a járványtól?

Kell-e tartanunk egy világjárványtól?

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) hivatalos állásfoglalása szerint a lakosságot fenyegető közvetlen kockázat Európában rendkívül alacsony. Ennek oka, hogy a modern nyugat-európai egészségügyi rendszerek azonnal képesek izolálni a gyanús eseteket, a magas szintű higiéniai protokollok és a védőfelszerelések pedig megakadályozzák, hogy a vírus a kórházakon kívül, a mindennapi közösségekben érintkezéssel elterjedjen.

A hatóságok ennek ellenére nem veszik félvállról a helyzetet. Európa-szerte szigorították a közvetlen afrikai repülőjáratok utólagos ellenőrzését, és a repülőtereken dolgozó egészségügyi személyzetet külön felkészítették arra, hogy miként ismerjék fel az Ebola kezdeti, megtévesztő tüneteit. A globalizáció és a villámgyors légi közlekedés korában a határok teljes lezárása lehetetlen, így a védekezés kulcsa a transzparencia, a gyors kontaktkutatás és a gyanús esetek azonnali, szigorú karanténba helyezése.