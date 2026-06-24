Fidesz: Milyen brüsszeli követeléseknek enged a kormány?
A Fidesz írásbeli beadvánnyal fordul az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében. Azzal kapcsolatban várják az állásfoglalásukat, hogy az uniós forrásokról való tárgyalások során feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a Tisza-kormány az elmúlt hetekben meghozott. Ez az írásbeli beadvány azért indokolt, mert Magyar Péter nem ad tájékoztatást arról, hogy valójában miről állapodtak meg.
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