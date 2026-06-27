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Amikor megmozdultak a hegyek

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Huszonhat évvel ezelőtt, 1999. december közepén a venezuelai Vargas tartományban szokatlanul sok eső esett. A stratégiai fontosságú keskeny földsáv a Karib-tenger partján végül elmerült a kialakult sárlavinában örökre megváltoztatva a venezuelai régió életét. Ez az a terület, ahol most a legsúlyosabb pusztítást jegyezték fel a kettős földrengés után.

Sitkei Levente
2026. 06. 27. 5:50
A sártengert takarítják a katasztrófa után Fotó: AFP/JORGE UZON
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Volunteers search for possible victims in a collapsed building following twin earthquakes in Caraballeda, La Guaira state, some 40 km northeast of Caracas, on June 25, 2026. The death toll from twin quakes, measured at magnitudes 7.2 and 7.5, has risen to at least 188, with more than 1,520 others injured, top lawmaker Jorge Rodriguez reported, while residents continue searching for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Túlélők után kutatnak Caraballeda városában a földrengés után. Fotó: AFP/FEDERICO PARRA

A helybéliek jó része soha nem tudott igazán felépülni lelkileg a katasztrófa után, évente megemlékezéseket tartottak, utoljára tavaly decemberben, bő fél évvel azelőtt, hogy a mostani földrengések újra pusztítottak a tartományban. A tartományt 2019. óta La Guaira néven ismerik.

Borítókép: A sárlavina utáni takarítás La Guairában (Fotó: AFP/JORGE UZON)

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