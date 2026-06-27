Amikor megmozdultak a hegyek

A helybéliek jó része soha nem tudott igazán felépülni lelkileg a katasztrófa után, évente megemlékezéseket tartottak, utoljára tavaly decemberben, bő fél évvel azelőtt, hogy a mostani földrengések újra pusztítottak a tartományban. A tartományt 2019. óta La Guaira néven ismerik.
Borítókép: A sárlavina utáni takarítás La Guairában (Fotó: AFP/JORGE UZON)
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