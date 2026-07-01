Tényleg nincs élet a Google-birodalmon túl? – itt a nagy leleplezés

Kevesen ismerik a Google navigációs alternatíváját (Fotó: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild)

Levelezés és felhő

A legnagyobb kihívást a Gmail, a Google Drive és a Chrome böngésző kiváltása jelenti. Itt mutatkozik meg leginkább a nélkülözhetetlenség illúziója: a Google-fiókunk egyben a digitális személyazonosságunkká vált, amivel mindenhova belépünk. A privát szféra védelmében azonban egyre többen választják a svájci alapítású Proton ökoszisztémát (ProtonMail, ProtonDrive, ProtonVPN), amely végpontok közötti titkosítást használ. Ez azt jelenti, hogy még maga a szolgáltató sem lát bele a leveleinkbe vagy a tárolt fájljainkba. Böngésző fronton pedig a Firefox vagy a Brave nyújt kiváló, követésgátlókkal felszerelt alternatívát a memóriazabáló Chrome helyett.

A Google tehát ma már technikailag nem nélkülözhetetlen, de a teljes leválás tudatosságot és minimális kompromisszumkészséget igényel. Az alternatívák léteznek, stabilan működnek, és sok esetben tisztább, reklámmentesebb felhasználói élményt nyújtanak. A kérdés már csak az, hogy hajlandóak vagyunk-e feláldozni a megszokott kényelmet a digitális szabadságunkért cserébe?