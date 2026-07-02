kanadai politikaamerikaolaj

Kanada ünnepén az egység a tét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kanada függetlenségének ünnepén rég nem látott problémákkal szembesül az észak-amerikai ország. Alberta és Québec egyaránt kacérkodik a Kanadától való függetlenség kikiáltásával, a déli szomszéd, az Egyesült Államok pedig Donald Trump alatt mindig ugrásra kész.

Sitkei Levente
2026. 07. 02. 6:40
Fotó: HENRY MARKEN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Állam az államban

 

Québec esetében ez a vita sokkal súlyosabb, mélyebb és régebbi, még nemzetközi diplomáciai botrány is kialakult Jean de Gaulle talán nem teljesen véletlenül elejtett kijelentése miatt. 

A francia nyelvű és identitású, önmagát különálló nemzetnek valló kanadai államban már kétszer tartottak függetlenségi népszavazást, legutóbb 1995-ben, de mindig elbuktak. Annyira azonban nem, hogy a kérdés ne maradjon az asztalon. 

A québeci belpolitika sokszor teljesen elkülönül a kanadai belpolitikától, mivel más nyelven beszélnek, más pártjaik vannak, országként viselkednek az országban, de az elszakadás azért sok lemondással járna számukra.

 A jelenleg legnépszerűbb Parti Québecois elszakadáspárti politikai erő és készül az október 5-i tartományi választásokra, ráadásul figyel Albertára is, hiszen véleménye szerint ugyanazzal a helyzettel kell megküzdeniük. A kampányban pedig azt ígérte, hogy 2030-ig újabb függetlenségi népszavazást tartanak, ha nyerni tud. Mark Carney nemrég 10 milliárd kanadai dolláros támogatáscsomagot ajánlott fel a francia tartománynak, amelyet egészségügyi infrastruktúrára vagy tömegközlekedési fejlesztésekre fordíthatnak. 

A közvélemény-kutatások azt mutatják, a kanadaiak szerint se Alberta, se Québec nem fog elszakadni.

Borítókép: Függetlenségpárti aláírások Albertában. (Fotó: AFP/HENRY MARKEN)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekháború

Az ördög van mögötte

Pilhál György avatarja

Európa mesterséges ellenségeket gyárt, hogy igazolja a fegyverkezést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.