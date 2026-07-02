Kanada ünnepén az egység a tét

Állam az államban

Québec esetében ez a vita sokkal súlyosabb, mélyebb és régebbi, még nemzetközi diplomáciai botrány is kialakult Jean de Gaulle talán nem teljesen véletlenül elejtett kijelentése miatt.

A francia nyelvű és identitású, önmagát különálló nemzetnek valló kanadai államban már kétszer tartottak függetlenségi népszavazást, legutóbb 1995-ben, de mindig elbuktak. Annyira azonban nem, hogy a kérdés ne maradjon az asztalon.

A québeci belpolitika sokszor teljesen elkülönül a kanadai belpolitikától, mivel más nyelven beszélnek, más pártjaik vannak, országként viselkednek az országban, de az elszakadás azért sok lemondással járna számukra.

A jelenleg legnépszerűbb Parti Québecois elszakadáspárti politikai erő és készül az október 5-i tartományi választásokra, ráadásul figyel Albertára is, hiszen véleménye szerint ugyanazzal a helyzettel kell megküzdeniük. A kampányban pedig azt ígérte, hogy 2030-ig újabb függetlenségi népszavazást tartanak, ha nyerni tud. Mark Carney nemrég 10 milliárd kanadai dolláros támogatáscsomagot ajánlott fel a francia tartománynak, amelyet egészségügyi infrastruktúrára vagy tömegközlekedési fejlesztésekre fordíthatnak.

A közvélemény-kutatások azt mutatják, a kanadaiak szerint se Alberta, se Québec nem fog elszakadni.

Borítókép: Függetlenségpárti aláírások Albertában. (Fotó: AFP/HENRY MARKEN)