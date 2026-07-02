Migrációkutató Intézet: London újabb szigorításra készül

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Szállodákból katonai létesítményekbe kerülnének a migránsok. De ez sem problémamentes.

2026. 07. 02. 7:45
Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
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A katonai támaszpontok használata azonban korántsem problémamentes. Az érintett települések lakói és képviselői aggodalmukat fejezték ki a helyi szolgáltatásokra nehezedő nyomás és a támaszpontok elhelyezkedése miatt. Költségvetési szempontból sem egyértelmű, hogy a megoldás valóban megtakarítást eredményez-e. A brit számvevőszék 2024-es jelentése szerint a nagy katonai támaszpontok használata akár többe is kerülhet, mint a szállodai elhelyezés. Wethersfield esetében például egy menedékkérő elszállásolásának éjszakánkénti költségét 132 fontra (egy font jelenleg 415 forint) becsülték, szemben a szállodai elhelyezés 144,98 fontos átlagával. Ez az összehasonlítás ugyanakkor nem tartalmazta a helyszín bérletével és átalakításával járó, mintegy 105 millió fontos többletköltséget. A kormány ezzel szemben azzal érvel, hogy a szállodák használatának megszüntetése és a katonai helyszínek bevonása hosszabb távon hozzájárulhat a költségek csökkentéséhez.

Borítókép: Bevándorláshoz és bevándorlásellenséghez kapcsolódó zavargások Belfastban 2026 júniusában (Fotó: AFP / Henry Nicholls) 

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