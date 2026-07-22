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„Megőrülök a saját életemtől” – Sokkoló oka van annak, hogy a mai fiatalok tömegesen dobják ki az okostelefonjaikat

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A nyomógombos és a kinyitható mobilok kora visszatért, ráadásul pont azok hozzák divatba, akik már beleszülettek a digitális világba. Világszerte egyre több Y-és Z-generációs fiatal dönt úgy, hogy a fiók mélyére száműzi a több százezer forintos iPhone-ját vagy Samsungját. Helyettük az ezredforduló ikonikus, butának csúfolt készülékeit, a retró Nokiákat és Motorolákat kezdik újra használni.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 22. 6:21
Lassan visszatérnek a nyomógombos telefonok, a fiataloknak elegük van abból, hogy beszippantja őket a digitális világ
Lassan visszatérnek a nyomógombos telefonok, a fiataloknak elegük van abból, hogy beszippantja őket a digitális világ Fotó: JOAN CROS Forrás: NurPhoto
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Hamarosan lejár az okostelefonok ideje? (Fotó: FAIZ QREQA / Middle East Images)
Hamarosan lejár az okostelefonok ideje? (Fotó: FAIZ QREQA / Middle East Images)

Vannak hibrid megoldások is: hétközben a munkához és tanuláshoz használják az okostelefont, de a hétvégére átrakják a SIM-kártyát a butatelefonba. A trendre a gyártók is reagáltak. Olyan minimalista készülékek jelentek meg, mint a Light Phone, ami a hívásokon, valamint a GPS-navigáción kívül szándékosan semmi mást nem tud, mégis prémium kategóriás dizájntermékként értékesítik.

Lassan halad a digitális átállás

Nem mindenhol tört még utat magának az új digitális trend. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Nagy-Britanniában még óriási ellenállásba ütközött a kormány azon tervezete, amely korlátozná a közösségi médiát a 16 és 17 éveseknek az éjszakai órákban. 

Az ennél is fiatalabbak számára teljes a tilalom. A korlátozás nem érinti az olyan tiszta üzenetküldő alkalmazásokat, mint a WhatsApp vagy a Signal, valamint az oktatási platformokat sem, így a fiatalok éjszaka is elérhetik a szeretteiket vagy tanulhatnak. 

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