„Megőrülök a saját életemtől” – Sokkoló oka van annak, hogy a mai fiatalok tömegesen dobják ki az okostelefonjaikat

Hamarosan lejár az okostelefonok ideje? (Fotó: FAIZ QREQA / Middle East Images)

Vannak hibrid megoldások is: hétközben a munkához és tanuláshoz használják az okostelefont, de a hétvégére átrakják a SIM-kártyát a butatelefonba. A trendre a gyártók is reagáltak. Olyan minimalista készülékek jelentek meg, mint a Light Phone, ami a hívásokon, valamint a GPS-navigáción kívül szándékosan semmi mást nem tud, mégis prémium kategóriás dizájntermékként értékesítik.

Lassan halad a digitális átállás

Nem mindenhol tört még utat magának az új digitális trend. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Nagy-Britanniában még óriási ellenállásba ütközött a kormány azon tervezete, amely korlátozná a közösségi médiát a 16 és 17 éveseknek az éjszakai órákban.

Az ennél is fiatalabbak számára teljes a tilalom. A korlátozás nem érinti az olyan tiszta üzenetküldő alkalmazásokat, mint a WhatsApp vagy a Signal, valamint az oktatási platformokat sem, így a fiatalok éjszaka is elérhetik a szeretteiket vagy tanulhatnak.