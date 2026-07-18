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Újabb kérdés az EU-s támogatások körül: gyanús palesztin NGO-khoz megy a pénz

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EU-s támogatásban részesülő szervezetek utasították el az EU-s béketeremtő programot. A palesztin NGO-khoz jutó támogatások újabb kérdéseket vetnek fel.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 18. 14:29
Palesztinpárti tüntetők Fotó: ERBIL BASAY Forrás: ANADOLU
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Mit támogat az EU?

Az Európai Unió következetesen támogatta a tárgyalásos úton létrejött kétállami megoldást, és jelentős összegeket fektetett be az izraeliek és palesztinok közötti együttműködés előmozdítását célzó párbeszédbe és civil társadalmi programokba. A Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kezdeményezésére összehívott párizsi konferencián mindkét fél mintegy 250 civil társadalmi képviselője vett részt, valamint több tucat ország külügyminiszterei és magas rangú tisztviselői.

VAULX-EN-VELIN, FRANCE - JULY 11: Palestinian, French and European Union flags fly outside the town hall in Vaulx-en-Velin, an eastern suburb of Lyon, France, on July 11, 2026. The Lyon Administrative Court ordered the municipality, led by Mayor Abdelkader Lahmar of the hard-left France Unbowed (LFI) party, to remove the Palestinian flag without delay, ruling that its display breached the neutrality of public services. The flag was raised on July 4 during the municipal festival âResonance Palestine,â? and the court, acting on an emergency application filed by Rhone Prefect Etienne Guyot, suspended the mayorâs decision and imposed a fine of 100 euros ($117) for each day of delay after notification of the order. Mathieu Prudhomme / Anadolu (Photo by Mathieu Prudhomme / Anadolu via AFP)
A Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kezdeményezésére összehívott párizsi konferencián mindkét fél mintegy 250 civil társadalmi képviselője vett részt
Fotó: AFP

A kétállami megoldásra vonatkozó párizsi felhívás, amelyet először izraeli és palesztin civil társadalmi képviselők írtak alá Párizsban 2025 júniusában, arra sürgette a világ vezetőit, hogy törekedjenek állandó tűzszünetre, biztosítsák a túszok szabadon bocsátását, építsék újjá Gázát, állítsák vissza a Palesztin Hatóság szerepét, és támogassák az izraeliek és palesztinok közötti helyi béketeremtő erőfeszítéseket.

A 2026. júniusi kezdeményezés célja az volt, hogy a folyamatban lévő háború ellenére is életben tartsa a kétállami rendezés lehetőségét, és Franciaország is támogatta a kelet-franciaországi Évianban megrendezésre kerülő G7-csúcstalálkozó előtti szélesebb körű diplomáciai erőfeszítéseinek részeként. Izrael és az Egyesült Államok nem kívánt részt venni a találkozón, az izraeli nagykövetség pedig azt állította, hogy a találkozónak semmi köze a béke előmozdításához.

A nem kormányzati szervezetek nyilatkozata ugyanakkor nyíltan elutasította ezt a megközelítést, azzal érvelve, hogy az együttélésre és a párbeszédre összpontosító kezdeményezések aláássák a palesztin önrendelkezést. A párizsi konferenciát úgy jellemezték, mint egy „káros politikai megközelítést”, amely eltörli a palesztin cselekvőképességet.

Mindeközben az Európai Bizottság egy újabb támogatási kört készít elő az Izrael és Palesztina számára indított Béketeremtő Kezdeményezés keretében, amelynek várható költségvetése 8 millió euró, az egyedi támogatások pedig 400 000 és 800 000 euró között mozognak. A pályázatok benyújtási határideje július 24.

Bírálat a palesztin NGO-khoz érkező pénzek miatt

A fejlemény bírálatot váltott ki az NGO Monitorból, egy izraeli felügyelő szervből, amely a nem kormányzati szervezetek kormányzati finanszírozását vizsgálja.

Rendkívül aggasztó, hogy európai finanszírozás áramlik olyan csoportokhoz, amelyek büszkén elleneznek bármilyen Izraellel szembeni normalizációs intézkedést. Ez kirívóan ellentétes az európai politikával 

– mondta Olga Deutsch, a Monitor NGO alelnöke.

„Az aláírók »minden formában való ellenállására« vonatkozó jóváhagyása – ami nyugtalanító felhívás az erőszakra – még ennél is problematikusabb” – tette hozzá. Mint mondta, az európai kormányoknak és az EU-nak azonnal le kell állítaniuk minden olyan nem kormányzati szervezet finanszírozását, amely aláírta ezt a nyilatkozatot, és be kell szüntetniük minden támogatást azoknak a szervezeteknek, amelyek elutasítják az EU politikájának alapvető tételeit.

Az NGO Monitor arra is rámutatott, hogy az aláírók közül többnek kapcsolata van a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) szervezettel, amelyet az EU és az Egyesült Államok terrorszervezetként nyilvánított. Megjegyzi, hogy az Al-Haq, a PCHR és az Al Mezan ellen az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 2025 szeptemberében szankciókat szabott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) izraeli tisztviselőket célzó nyomozásaival való együttműködésük miatt.

Borítókép: Palesztinpárti tüntetés (Fotó: AFP)

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