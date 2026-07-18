Újabb kérdés az EU-s támogatások körül: gyanús palesztin NGO-khoz megy a pénz

Mit támogat az EU?

Az Európai Unió következetesen támogatta a tárgyalásos úton létrejött kétállami megoldást, és jelentős összegeket fektetett be az izraeliek és palesztinok közötti együttműködés előmozdítását célzó párbeszédbe és civil társadalmi programokba. A Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kezdeményezésére összehívott párizsi konferencián mindkét fél mintegy 250 civil társadalmi képviselője vett részt, valamint több tucat ország külügyminiszterei és magas rangú tisztviselői.

A Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kezdeményezésére összehívott párizsi konferencián mindkét fél mintegy 250 civil társadalmi képviselője vett részt

Fotó: AFP

A kétállami megoldásra vonatkozó párizsi felhívás, amelyet először izraeli és palesztin civil társadalmi képviselők írtak alá Párizsban 2025 júniusában, arra sürgette a világ vezetőit, hogy törekedjenek állandó tűzszünetre, biztosítsák a túszok szabadon bocsátását, építsék újjá Gázát, állítsák vissza a Palesztin Hatóság szerepét, és támogassák az izraeliek és palesztinok közötti helyi béketeremtő erőfeszítéseket.

A 2026. júniusi kezdeményezés célja az volt, hogy a folyamatban lévő háború ellenére is életben tartsa a kétállami rendezés lehetőségét, és Franciaország is támogatta a kelet-franciaországi Évianban megrendezésre kerülő G7-csúcstalálkozó előtti szélesebb körű diplomáciai erőfeszítéseinek részeként. Izrael és az Egyesült Államok nem kívánt részt venni a találkozón, az izraeli nagykövetség pedig azt állította, hogy a találkozónak semmi köze a béke előmozdításához.

A nem kormányzati szervezetek nyilatkozata ugyanakkor nyíltan elutasította ezt a megközelítést, azzal érvelve, hogy az együttélésre és a párbeszédre összpontosító kezdeményezések aláássák a palesztin önrendelkezést. A párizsi konferenciát úgy jellemezték, mint egy „káros politikai megközelítést”, amely eltörli a palesztin cselekvőképességet.

Mindeközben az Európai Bizottság egy újabb támogatási kört készít elő az Izrael és Palesztina számára indított Béketeremtő Kezdeményezés keretében, amelynek várható költségvetése 8 millió euró, az egyedi támogatások pedig 400 000 és 800 000 euró között mozognak. A pályázatok benyújtási határideje július 24.