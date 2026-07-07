Vucsics miniszterelnök-jelölt lehet

Milos Vucsevics már korábban is jelezte, hogy szeretné, ha ismét Vucsics vezetné a kormányt, ezúttal viszont nyíltan beszélt arról, hogy a Szerb Haladó Párt vezetése és tagsága egyaránt támogatja, hogy a jelenlegi államfő vállalja a miniszterelnök-jelöltséget, mert megítélésük szerint ő élvezi a legnagyobb társadalmi támogatottságot, és ő vezetheti sikerre a pártot a választásokon. De hangsúlyozta, hogy a végső döntést kizárólag Vucsics hozhatja meg – írja a Vajma szerbiai magyar nyelvű hírportál.

A politikus biztosra veszi az őszi parlamenti választások megtartását, és szerinte az sem kizárt, hogy ezekkel egy időben köztársaságielnök-választást is rendeznek.

Mint mondta, amennyiben Vucsics a következő hetekben benyújtja lemondását államfői tisztségéről, ahogyan azt június 27-i beszédében bejelentette, az automatikusan elnökválasztást eredményez. Vucsevics kiemelte, hogy az SNS még nem döntött az esetleges államfőjelöltről, de olyan személyt kíván indítani, aki képes megszerezni a választók bizalmát és megnyerni a választást.

Vucsics esélyes?

A Vreme szerb hírportál megjegyzi, hogy

az elemzők Vucsics lemondását, és miniszterelnök-jelöltként való indulását a domináns politikai szerep megőrzésének egyik módjaként látják, míg az ellenzék úgy értékeli, hogy ez egy politikai manőver a hónapok óta tartó szerbiai politikai válság és tüntetések miatt.

A pártelnök arról is beszélt, hogy a Szerb Haladó Párt számára a következő megméretés lesz a legnehezebb 2012-es hatalomra kerülése óta, ezért a pártnak minden korábbinál komolyabb kampányra kell felkészülnie.