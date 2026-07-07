Szerbiaminiszterelnök-jelöltAlekszandar Vucsics

Vucsics miniszterelnök-jelölt lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) azt szeretné, ha Alekszandar Vucsics vezetné a párt választási listáját, és miniszterelnök-jelöltként indulna a következő parlamenti választásokon – jelentette ki Milos Vucsevics, az SNS elnöke a Kompas című hetilapnak adott interjúban. Ahhoz, hogy Vucsics indulhasson miniszterelnök-jelöltként, előbb le kell mondania a köztársasági elnöki tisztségről.

Magyar Nemzet
2026. 07. 07. 7:38
Alekszandar Vucsics Fotó: FILIP STEVANOVIC Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Milos Vucsevics már korábban is jelezte, hogy szeretné, ha ismét Vucsics vezetné a kormányt, ezúttal viszont nyíltan beszélt arról, hogy a Szerb Haladó Párt vezetése és tagsága egyaránt támogatja, hogy a jelenlegi államfő vállalja a miniszterelnök-jelöltséget, mert megítélésük szerint ő élvezi a legnagyobb társadalmi támogatottságot, és ő vezetheti sikerre a pártot a választásokon. De hangsúlyozta, hogy a végső döntést kizárólag Vucsics hozhatja meg – írja a Vajma szerbiai magyar nyelvű hírportál. 

A politikus biztosra veszi az őszi parlamenti választások megtartását, és szerinte az sem kizárt, hogy ezekkel egy időben köztársaságielnök-választást is rendeznek.

Mint mondta, amennyiben Vucsics a következő hetekben benyújtja lemondását államfői tisztségéről, ahogyan azt június 27-i beszédében bejelentette, az automatikusan elnökválasztást eredményez. Vucsevics kiemelte, hogy az SNS még nem döntött az esetleges államfőjelöltről, de olyan személyt kíván indítani, aki képes megszerezni a választók bizalmát és megnyerni a választást.

Vucsics esélyes?

A Vreme szerb hírportál megjegyzi, hogy 

az elemzők Vucsics lemondását, és miniszterelnök-jelöltként való indulását a domináns politikai szerep megőrzésének egyik módjaként látják, míg az ellenzék úgy értékeli, hogy ez egy politikai manőver a hónapok óta tartó szerbiai politikai válság és tüntetések miatt.

A pártelnök arról is beszélt, hogy a Szerb Haladó Párt számára a következő megméretés lesz a legnehezebb 2012-es hatalomra kerülése óta, ezért a pártnak minden korábbinál komolyabb kampányra kell felkészülnie. 

Aleksandar Vucsics 2014 és 2017 között már volt miniszterelnök, 2017-ben azért mondott le a kormányfői székről, hogy indulhasson az elnökválasztáson, amelyet aztán megnyert, választási győzelmét pedig 2022-ben meg tudta ismételni. Noha a szerb alkotmány szerint a köztársasági elnök szerepe ceremoniális, Vucsics ezen túllépett, és voltaképpen az utóbbi időszakban is ő irányította a kormányt, amiért számos bírálatot is kapott hazai és nemzetközi szervezetektől.

Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Gergely
idezojelektisza

Dinamikus kifosztás

Kiss Gergely avatarja

Senki ne lepődjön meg, ha szépen lassan búcsút mondhat a rezsicsökkentésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu