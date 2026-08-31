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Migrációkutató: Túlterhelt táborok, utcai erőszak és politikai harc — így fest Ceuta egy hónappal később

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Egy hónappal a migrációs válság kirobbanása után sem rendeződött még a helyzet Ceután. A spanyol exklávé területén továbbra is több ezer migráns tartózkodik, az elmúlt héten pedig többször torkolltak erőszakba a tüntetések. Madrid az unió segítségében bízik — olvasható a Migrációkutató Intézet lapunkhoz hétfőn eljuttatott elemzésében.

Magyar Nemzet
2026. 08. 31. 12:46
Fotó: Europa Press News Forrás: Europa Press
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Dezinformációt emleget Sánchez 

Sánchez hétfőn azt is közölte egy rádióinterjúban: orosz, izraeli és szélsőjobboldali közösségi oldalak is terjesztettek álhíreket a Ceutában történt tömeges határsértéseket követően, jelentette a távirati iroda. 

Tudjuk, hogy július 30-a, 31-e után álhírek és a dezinformáció terjedni kezdett az Oroszországhoz, Izraelhez és egy szélsőjobboldali nemzetközi mozgalomhoz köthető közösségi médiafelületeken

fogalmazott a kormányfő.

Borítókép: Migránsok Ceután augusztus 20-án (Fotó: Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images) 

 

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