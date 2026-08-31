Migrációkutató: Túlterhelt táborok, utcai erőszak és politikai harc — így fest Ceuta egy hónappal később

Dezinformációt emleget Sánchez
Sánchez hétfőn azt is közölte egy rádióinterjúban: orosz, izraeli és szélsőjobboldali közösségi oldalak is terjesztettek álhíreket a Ceutában történt tömeges határsértéseket követően, jelentette a távirati iroda.
Tudjuk, hogy július 30-a, 31-e után álhírek és a dezinformáció terjedni kezdett az Oroszországhoz, Izraelhez és egy szélsőjobboldali nemzetközi mozgalomhoz köthető közösségi médiafelületeken
— fogalmazott a kormányfő.
Borítókép: Migránsok Ceután augusztus 20-án (Fotó: Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images)
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