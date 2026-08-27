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Új kereskedelmi útvonal vagy a jég szorítása?

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Az elmúlt hetekben a Hormuzi-szoros lezárása az iráni konfliktus során ismét rávilágított a világkereskedelem szállítási útvonalainak gyengeségeire, ahogy 2021-ben a Szuezi-csatornát elzáró szállítóhajó esete is. Az aktuális helyzetben felértékelődnek az alternatív lehetőségek, így pél­dául a jeges és zord északi-tengeri útvonal. Kérdés azonban, hogy mely országok tudnak érvényesülni az útvonalon.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 27. 5:40
Orosz jégtörő Fotó: EKATERINA ANISIMOVA Forrás: AFP
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Új világrend

Az elemzők és politikusok által emlegetett új világrend kialakulása rendkívül aktívan zajlik az Északi-sarkvidéken is. – A geopolitikában a területek és nyersanyagok feletti ellenőrzés megszerzése a legfőbb cél. Mára e szabad kapacitások beszűkültek a Földön, éppen ezért az Északi-sarkvidék tartalékai (kőolaj, földgáz vagy ritkaföldfémek) és potenciáljai, így a tengeri hajózási útvonalak megnyílása is a nagyhatalmak érdeklődésének középpontjába került, fokozva a közöttük lévő versengést – hívta fel lapunk figyelmét Németh Viktória.

Ugyanakkor látható, hogy a térségben együttműködések is alakulnak. Ázsia két vezető nagyhatalma, Kína és India is kész részt vállalni az útvonal fejlesztésében, tervezik egy tengeri folyosó létrehozását is az indiai Chennai kikötőtől Vlagyivosztokig. De az északi útvonal jelentőségét mutatja az is, hogy nemrégiben az Egyesült Államok is bejelentette, hogy három új, hagyományos meghajtású jégtörőt épít.

Ha az egész térséget nézzük, az Északi-sarkkörtől északra összesen nyolc állam rendelkezik területtel, az Egyesült Államok (Alaszka), Kanada, Dánia grönlandi területén keresztül, Izland, Norvégia, Svédország, Finnország és Oroszország. Emellett a Jeges-tenger jelentős része a nemzetközi vizek kategóriájába tartozik. Kérdés azonban, mely országok tudnak profitálni a térség hajózási útvonalaiból és ásványkincseiből.

Európa lemarad?

– Európa kissé megkésve igyekszik biztosítani pozícióját az Északi-sarkvidéken. Ugyan 1996 után, Finnország európai uniós csatlakozását követően a közös külpolitikában kialakult az úgynevezett északi dimenzió, de ez nem töltött be hangsúlyos szerepet. Emellett Dánia hiába tagja az Európai Unió­nak, Grönland autonóm területként mégis kilépett az európai közösségből 1985-ben – jegyezte meg lapunknak Németh Viktória. A szakértő szerint az ébresztőt Donald Trump második elnöki ciklusa jelentette az EU számára. Ekkor külképviseleti irodát is nyitottak Grönland fővárosában, Nuukban, 2025 óta pedig katonai és biztonságpolitikai téren, például hadgyakorlatokkal, vagy az EU-n kívüli Izlanddal és Norvégiá­val kötött űr- és műholdas megfigyelési egyezmény részeként is erősítette jelenlétét Brüsszel a térségben.

The Russian "50 Years of Victory" nuclear-powered icebreaker is seen at the North Pole on August 18, 2021. (Photo by Ekaterina ANISIMOVA / AFP)
Fotó: AFP

– A kereskedelmi elhidegülés Európa és Kína, valamint Oroszország között csökkentheti a tengeri kereskedelmi áruforgalmat az északi régióban. Ugyanakkor az orosz LNG egyelőre továbbra is érkezik az orosz északi-sarkvidéki régióból Európa egyes országaiba, például Belgiumba és Franciaországba – tette hozzá az elemző.

Grönland a középpontban

Idén több más olyan geopolitikai esemény is történt, amely felhívta a figyelmet az északi-sarkvidéki régió stratégiai fontosságára és jelentős ásványkincseire. Az arktikus térségben elhelyezkedő Grönland szintén rendkívül gazdag nyersanyagokban. A sziget feletti ellenőrzés kérdése egyre nagyobb feszültséget okoz a nyugati szövetségi rendszeren belül, az Egyesült Államok és Euró­pa között. Grönland a világ tizennegyedik legnagyobb területű országa lenne, jelenleg Dánia autonóm tartománya, amelyet mindössze 56 ezren laknak, földrajzilag pedig az észak-amerikai kontinenshez tartozik.

Ez elsősorban a védelmi szempontok ­miatt fontos, de a sziget számos erőforrással rendelkezik, a ritkaföldfémektől az uránig a gazdaság működtetéséhez elengedhetetlen alapanyagok állnak rendelkezésre. Ezek is fontosak lehetnek a nagyhatalmak és a bányászati konzorciumokat megvásárolni kívánó vállalatok számára 

– jegyezte meg a kutató. 

A jég fogságában

Az északi-sarkvidéki területeken jelentős kőolaj- és földgázkészlet és nagy mennyiségű ásványi anyag is található, beleértve a vasércet, a rezet, a nikkelt, a cinket, a foszfátot és a gyémántot. Becslések szerint a világ bizonyított kőolajkészleteiből 5,3 százalék és földgázból 21,7 százalék található az Északi-sarkvidéken. A sarkkör legtöbb kőolaj- és földgázforrása Oroszországhoz tartozik: az összes fel nem tárt, de hasznosítható kőolajkészletek 41 százaléka és a gáz 70 százaléka lehet az országban.

Borítókép: Orosz jégtörő (Fotó: AFP)

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