Új kereskedelmi útvonal vagy a jég szorítása?

Új világrend

Az elemzők és politikusok által emlegetett új világrend kialakulása rendkívül aktívan zajlik az Északi-sarkvidéken is. – A geopolitikában a területek és nyersanyagok feletti ellenőrzés megszerzése a legfőbb cél. Mára e szabad kapacitások beszűkültek a Földön, éppen ezért az Északi-sarkvidék tartalékai (kőolaj, földgáz vagy ritkaföldfémek) és potenciáljai, így a tengeri hajózási útvonalak megnyílása is a nagyhatalmak érdeklődésének középpontjába került, fokozva a közöttük lévő versengést – hívta fel lapunk figyelmét Németh Viktória.

Ugyanakkor látható, hogy a térségben együttműködések is alakulnak. Ázsia két vezető nagyhatalma, Kína és India is kész részt vállalni az útvonal fejlesztésében, tervezik egy tengeri folyosó létrehozását is az indiai Chennai kikötőtől Vlagyivosztokig. De az északi útvonal jelentőségét mutatja az is, hogy nemrégiben az Egyesült Államok is bejelentette, hogy három új, hagyományos meghajtású jégtörőt épít.

Ha az egész térséget nézzük, az Északi-sarkkörtől északra összesen nyolc állam rendelkezik területtel, az Egyesült Államok (Alaszka), Kanada, Dánia grönlandi területén keresztül, Izland, Norvégia, Svédország, Finnország és Oroszország. Emellett a Jeges-tenger jelentős része a nemzetközi vizek kategóriájába tartozik. Kérdés azonban, mely országok tudnak profitálni a térség hajózási útvonalaiból és ásványkincseiből.

Európa lemarad?

– Európa kissé megkésve igyekszik biztosítani pozícióját az Északi-sarkvidéken. Ugyan 1996 után, Finnország európai uniós csatlakozását követően a közös külpolitikában kialakult az úgynevezett északi dimenzió, de ez nem töltött be hangsúlyos szerepet. Emellett Dánia hiába tagja az Európai Unió­nak, Grönland autonóm területként mégis kilépett az európai közösségből 1985-ben – jegyezte meg lapunknak Németh Viktória. A szakértő szerint az ébresztőt Donald Trump második elnöki ciklusa jelentette az EU számára. Ekkor külképviseleti irodát is nyitottak Grönland fővárosában, Nuukban, 2025 óta pedig katonai és biztonságpolitikai téren, például hadgyakorlatokkal, vagy az EU-n kívüli Izlanddal és Norvégiá­val kötött űr- és műholdas megfigyelési egyezmény részeként is erősítette jelenlétét Brüsszel a térségben.