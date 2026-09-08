Tisztára mosná magát Ceuta ügyében a spanyol kormány
A spanyol kormány mintegy 40 hírszerzési jelentés nyilvánosságra hozataláról döntött a július végén történt tömeges ceutai határsértéssel összefüggésben - közölte Elma Saiz kormányszóvivő kedden Madridban, akit az MTI idézett. A kormány szerint jóhiszeműen járt el, a jobboldali ellenzék úgy véli, Pedro Sánchez kormányfő tudott előre a közelgő katasztrófáról.
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