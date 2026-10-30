Putyin szóvivője a kispadra rakta Európát: szó sem volt arról, amit a brit sajtó állított a béketárgyalásról
Az európai országok részvételének lehetőségét az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közötti háromoldalú tárgyalásokon senkivel sem vitatták meg – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken Moszkvában.
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