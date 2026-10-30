Putyin szóvivője a kispadra rakta Európát: szó sem volt arról, amit a brit sajtó állított a béketárgyalásról

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Az európai országok részvételének lehetőségét az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közötti háromoldalú tárgyalásokon senkivel sem vitatták meg – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken Moszkvában.

Odrobina Kristóf
Forrás: MTI2026. 10. 30. 16:58
Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője szerint fel sem merült Európa bevonása a béketárgyalásokba
Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője szerint fel sem merült Európa bevonása a béketárgyalásokba Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: Pool
orosz-ukrán háborúVlagyimir PutyinOroszországKomment 1

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