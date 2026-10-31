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Uniós milliárdokból indítanak újabb migrációs hullámokat: a tagállamok tehetetlenek

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A brüsszeli vezetés továbbra sem tett le arról, hogy a bevándorlást menedzselje. Orbán Balázs európai parlamenti képviselő lapunknak azt mondta, az Európai Unió vezetői már konkrét eszközökkel is rendelkeznek a legális migrációs csatornák kiterjesztésére és pénzelésére.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 31. 11:11
Uniós milliárdokból indítanak újabb migrációs hullámokat: a tagállamok tehetetlenek
Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto

Arra a kérdésre, hogy Brüsszelnek nincs-e eszköze a folyamatok megállítására, a képviselő azt mondta, nincs politikai akarat a válság kezelésére. Egy jól meghatározható ideológiai és gazdasági szövetség áll emögött, amely alapvetően lehetőségként tekint a folyamatra. A baloldalon elsősorban ideológiai okokból támogatják ezt, hogy végre lecserélhessék a nemzeti érzelmű őslakosokat, míg a centrista oldalon a munkaerőpiaci problémák és az alacsony GDP-növekedés megoldásaként tekintenek a minél nagyobb volumenű bevándorlásra. Ez a két oldal egy identitásbeli és gazdasági koalíciót alkotva támogatja a migrációt. Ez a szemlélet tükröződik az Európai Unió által elfogadott új szabályozásban is.

bevándorlásEurópai Uniómigrációs hullámSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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