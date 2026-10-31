Uniós milliárdokból indítanak újabb migrációs hullámokat: a tagállamok tehetetlenek

Arra a kérdésre, hogy Brüsszelnek nincs-e eszköze a folyamatok megállítására, a képviselő azt mondta, nincs politikai akarat a válság kezelésére. Egy jól meghatározható ideológiai és gazdasági szövetség áll emögött, amely alapvetően lehetőségként tekint a folyamatra. A baloldalon elsősorban ideológiai okokból támogatják ezt, hogy végre lecserélhessék a nemzeti érzelmű őslakosokat, míg a centrista oldalon a munkaerőpiaci problémák és az alacsony GDP-növekedés megoldásaként tekintenek a minél nagyobb volumenű bevándorlásra. Ez a két oldal egy identitásbeli és gazdasági koalíciót alkotva támogatja a migrációt. Ez a szemlélet tükröződik az Európai Unió által elfogadott új szabályozásban is.