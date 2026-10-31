Arra a kérdésre, hogy Brüsszelnek nincs-e eszköze a folyamatok megállítására, a képviselő azt mondta, nincs politikai akarat a válság kezelésére. Egy jól meghatározható ideológiai és gazdasági szövetség áll emögött, amely alapvetően lehetőségként tekint a folyamatra. A baloldalon elsősorban ideológiai okokból támogatják ezt, hogy végre lecserélhessék a nemzeti érzelmű őslakosokat, míg a centrista oldalon a munkaerőpiaci problémák és az alacsony GDP-növekedés megoldásaként tekintenek a minél nagyobb volumenű bevándorlásra. Ez a két oldal egy identitásbeli és gazdasági koalíciót alkotva támogatja a migrációt. Ez a szemlélet tükröződik az Európai Unió által elfogadott új szabályozásban is.
Uniós milliárdokból indítanak újabb migrációs hullámokat: a tagállamok tehetetlenek
A brüsszeli vezetés továbbra sem tett le arról, hogy a bevándorlást menedzselje. Orbán Balázs európai parlamenti képviselő lapunknak azt mondta, az Európai Unió vezetői már konkrét eszközökkel is rendelkeznek a legális migrációs csatornák kiterjesztésére és pénzelésére.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lengyel puccskísérlet: Karol Nawrocki elnök maga tett rendet az Alkotmánybíróság épületében, de a politikai háború csak most kezdődik + videó
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en