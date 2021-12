Utazni magamba címmel közölt interjút a Magyar Krónika Kollár-Klemencz László muzsikussal

– Amikor ideköltöztem, még filmezéssel foglalkoztam. Reklámfilmeket, rövidfilmeket rendeztem, és volt egy kész forgatókönyvem egy nagyjátékfilmre – idézte fel a Magyar Krónikában Kollár-Klemencz László , aki nemrég Baksa-Soós János-megemlékezésen vett részt.

Az a fajta kulturális hozzáállás a világhoz, az a szabadelvű világnézet, amelyet Baksa és ez a budapesti művészértelmiségi közeg képviselt, nem tudott beivódni a magyar kultúrába. Az ott megszülető szubkultúra elszigetelődött, és megmaradt zárt közegnek,

amelyben csak egy-egy ember tudott nagyobb karriert csinálni, jellemzően Berlinben vagy máshol Nyugat-Európában –- vélekedett a zenész, megjegyezve: arra nem tudott hatással lenni, merre menjen a művészeti világ Magyarországon.

– Itt van az én közegem, a barátaim, itt nőttem fel, ez a környezet tud inspirálni az alkotásra, itt tudok jó dalokat írni. Arra gondoltam, hogy majd kivisszük a dalainkat Amerikába, de megzakkannék ott. Nekem nagyon fontos az otthonom. Nem vagyok nagy utazó, inkább itthon szeretek utazni, magamban – szólt a külföldi karrier lehetőségéről az énekes, majd rákanyarodott a Kistehén zenekarra:

Úgy voltam vele, hogy inkább dolgozom valamit a zenekar mellett, de a művészetben nem leszek megalkuvó. Ezért mentem el az Állatorvostudományi Egyetem lovastanárképzésére, és kezdtem lovak idomításával és gyerekek lovasoktatásával foglalkozni itt, a Pilisben.

Kollár-Klemencz Lászlónak két novelláskötete után a minap jelent meg első regénye, a családja történetét feldolgozó Öreg Banda.

– Regényt akartam írni. Először a gyerekkoromról és azon keresztül a hetvenes évekbeli Újhartyán életéről. El is kezdtem beszélgetni egy régi barátommal, hogy felidézzük a gyerekkorunkat, ám aztán elbizonytalanodtam: jó-e az, ha A műanyag kerti székek élete című novelláskötet után most a gyerekkoromról írok? És amint ezen dilemmáztam, a nagynéném mesélte, hogy szobrot készülnek állítani Újhartyánban az üknagyapám hangszeréről, amellyel megalapította az Öreg Bandát. Így kanyarodtam végül is egy még messzebbre vezető történelmi téma felé – beszélt regénye keletkezéséről az alkotó a Magyar Krónikának.

A teljes interjú itt olvasható.

Borítókép: Kollár-Klemencz László. Fotó:Magyar Krónika/Kováts Gábor