Gálaesttel zárja elmúlt kilenc évét a Magyar Állami Operaház

A gálaesten az Erkel Színház újranyitása óta eltelt csaknem egy évtized bemutatói közül Balczó Péter, Balga Gabriella, Brassói-Jőrös Andrea, Boncsér Gergely, Fürjes Anna Csenge, Geiger Lajos, Haja Zsolt, Heiter Melinda, Horti Lilla, Kriszta Kinga, Kováts Kolos, Mester Viktória, Palerdi András, Sándor Csaba, Sümegi Eszter, Szegedi Csaba, Szemenyei János, Szemere Zita és Zavaros Eszter előadásában részletek hangoznak el a Bánk bán, a Bohémélet, A cigánybáró, Az ezred lánya, a Hoffmann meséi, az István, a király, a Nabucco, a Porgy és Bess, a Sába királynője, A varázsfuvola és a West Side Story című előadásokból.

Az Opera gyermekkara A makrancos királylány című meseoperából ad elő részletet, a Magyar Nemzeti Balett művészei a Hat tánc című koreográfiát mutatják be, míg a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei a Hunyadi László című operából a Palotást adják elő. Az esten ugyancsak részletet láthat a közönség a Mentesítő mentőhajó című, az Opera saját gyártásában készülő dokumentumfilmből, ami Ruttner Kata rendezésében dolgozza fel az Erkel Színház hetven évadát. Az est háziasszonya Keszei Bori, rendezője Aczél András.

A Magyar Állami Operaház 2013-ban hat év kihagyást és egy szerény helyreállítást követően egyebek mellett azzal a céllal is nyitotta újra az Erkel Színházat, hogy az előadások megtartására átmenetileg alkalmassá tett teátrum az Andrássy úti dalszínház tervezett korszerűsítése idején is biztosítani tudja az Opera működését – derül ki az intézmény lapunkhoz eljuttatott közleményéből. Mint írják, az Operaház újranyitásával párhuzamosan eljött az idő, hogy az Erkel Színház elmaradott infrastruktúrájának átfogó és szükségszerű korszerűsítése ismét előtérbe kerülhessen. Bár alacsonyabb intenzitással a továbbiakban is helyszínt biztosít befogadott produkcióknak és próbáknak a II. János Pál pápa téri teátrum, az időszerű munkálatok elvégzéséig az intézmény tevékenységének fókuszát az Ybl Miklós által tervezett palotába helyezi, a kortárs és műfaji korlátokat feszegető produkcióknak helyszínt biztosító Eiffel Műhelyház mellett.

Borítókép: Az Opera Zenekara és Kesselyák Gergely karmester (Fotó: Magyar Állami Operaház)