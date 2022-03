Hatalmas a túljelentkezés az MMA Művészeti ösztöndíjprogramjára

A Magyar Művészeti Akadémia idén ötödik alkalommal három évre szóló, havi bruttó 200 ezer forint összegű művészeti ösztöndíj elnyerésére hirdetett pályázatot 100 fő részére.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMA MMKI) az ösztöndíjprogram lebonyolítójaként március 21-én éjfélig kilenc művészeti területről várta a pályázatokat.

A 2018-ban indult projekt népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén is több mint tízszeres túljelentkezéssel zárult a pályázat – emelik ki a közleményben.

Mint Kocsis Miklóst, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatóját idézik, építőművészet, film- és fotóművészet, ipar- és tervezőművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, színházművészet és zeneművészet kategóriákban 1032 formailag érvényes projekt érkezett. A legnépszerűbb művészeti ágnak a képző- és a zeneművészet bizonyult: míg előbbire 219, addig utóbbira 149 pályaművet adtak be a 18-50 év közötti jelentkezők.

Az ösztöndíjprogram célja – programszerű, három évre szóló – alkotó- és előadó-művészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése. A nyertes művészek az ösztöndíj mellett folyamatos mentorálást, valamint publikálási és bemutatkozási lehetőséget kapnak, továbbá rendszeresen szakmai találkozón vesznek részt, amelyen beszámolhatnak az addig elért eredményeikről.

A tartalmilag is érvényes pályázatok első körös bírálata áprilisban kezdődik, a nyertesek névsorát pedig júniusban hirdetik ki.

Borítókép: A 2018–2021-es ösztöndíjprogramban részt vevő Csomortáni Gál László alkotásai (Fotó: Zana Diána)