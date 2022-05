Ingyenes koncertekkel indul a nyár

A tervek szerint június 3-tól 5-ig tizenöt helyszínen, a művészeti fesztiválok tizenhárom városának főterein vagy emblematikus színtereken többségében szabadtéri komoly- és kortárs zenei koncertet szervez a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NKA támogatásával.

A közönség hangulatos nyárindító koncertekkel találkozhat Budapesten három helyszínen – a budai Vár Csikós udvarában, a Zenetudományi Intézetben és a margitszigeti Kristály Színtérben –, Szentendrén a Művelődési Ház hangulatos kertjében, Sárospatakon a Művelődés Háza és Könyvtára Színháztermében, Sopronban a Nagyboldogasszony-templomban, Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központban, Egerben az Egri Érseki Palota udvarán, Kőszegen a Jurisics-várban, Gyulán az Erkel Ferenc téren, Kecskemét főterén a Romkertben, Debrecenben a Nagyerdei Parkban, a Békás-tó stégen, a Gödöllői Művészetek Házában, Kaposváron a Kossuth téren, valamint Pécsen a Jókai téren.

Mikor útnak indítottuk kezdeményezésünket, már akkor célul tűztük ki, hogy az esemény hagyományteremtő lehessen a jövőben. Tagszervezeteinkkel karöltve mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a hagyomány fennmaradjon. Úgy érzem, idén is sokszínű és egyre több partnert, várost bevonzó nagy nyárnyitó eseményt tárunk a zenekedvelők elé– fogalmaz az MMFSZ honlapján az eseménnyel kapcsolatban Bán Teodóra, a szövetség elnöke.

Az egy-egy órás klasszikus zenei koncertek szervezői arra törekednek, hogy az adott helyszín eseményein a helybéli művészek, fiatal tehetségek is részt vegyenek. A koncertek repertoárjának összeállítása során külföldi és hazai szerzők műveiből válogatnak, évfordulós zeneszerzőket is ünnepelve. Így felcsendülnek majd Kodály, Haydn, Stravinsky, Rossini, Debussy, Kálmán Imre, Lully és John Williams művei is.

Borítókép: A tavalyi Grand Opening-sorozat egy kecskeméti eseménye (Fotó: Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége)