Világsztárok és hazai kedvencek a Margitszigeten

Idén is rengeteg hazai és külföldi neves művész érkezik a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra.

Célunk, hogy színvonalas előadásokkal a hazai és a nemzetközi közönség figyelmét egyaránt felkeltsük

– hangsúlyozta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház igazgatója, művészeti vezetője az évadismertető sajtótájékoztatón.

Lapunk kérdésére elmondta, hogy továbbra is minden korosztály kulturális igényének igyekeznek eleget tenni. A műfaji sokszínűség jegyében a hétvégi gyerekprogramok, koncertek, színházi előadások, valamint különféle kiállítások várják a közönséget közel négy hónapon át a Margitszigeten.Érkezik a Tosca és az Attila című opera, a Kőszívű – A Baradlay-legenda, az Elisabeth és a Mozart! című musical, a Mária evangéliuma című rockopera, Szarka Tamás lemezbemutatója, valamint a Pink Martini együttes koncertje is.

Bán Teodóra lapunknak elmondta, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar június 3-ára meghirdetett koncertjét megtartják, egyelőre azonban még nem tudni, hogy ki lép fel Valentina Lisitsa ukrán zongoraművésznő helyett, akinek a koncertfellépését lemondták és a menedzsmentjével kötött szerződéstől elálltak. Ahogy a Magyar Nemzet online felületén hírt adtunk róla, Ljubov Nepop magyarországi ukrán nagykövet asszony leveléből arról értesült a Margitszigeti Színház, hogy a zongoraművésznő az orosz agresszorok által megszállt Mariupolban május 9-én koncertet adott. A színház közleményt adott ki, amelyben megdöbbentőnek nevezte Valentina Lisitsa megnyilvánulását, s határozottan elutasítják állásfoglalását, egyetértve Magyarország és a nemzetközi közösség hivatalos véleményével, amely minden tekintetben elítéli Oroszország – rengeteg civil áldozattal járó – Ukrajna elleni háborús agresszióját.

Mint elhangzott,

Szente Vajk rendezésében mutatják be a Kőszívű – A Baradlay-legenda című musicalt. A Mozart! című musicalt a Veszprémi Petőfi Színházzal közös produkcióként láthatja a közönség, az Elisabeth című musical pedig Kecskemétről érkezik, de megnézhetik a Mária evangéliuma című rockoperát is. Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi zenés művét a műfaj kiváló művészeinek és alkotóinak közreműködésével, megújult hangzásvilággal állítják színpadra Juronics Tamás rendezésében. Az előadást június 6-án, pünkösdhétfőn tűzik műsorra.

A Béjárt Ballet kiemelt táncosának sérülése miatt a Wien, Wien, nur du allein című koreográfiát nem láthatja a Margitsziget közönsége. Ám a Margitszigeti Színház hasonlóan kitűnő balett-társulatot keresett az előadás pótlására: a Maribori Balettegyüttest, amelytől két karizmatikus darabot láthatunk. A Carmina Burana és a Tavaszi áldozat előadások Edward Clug román koreográfus modern adaptációjában kerülnek színpadra július 1-jén.

A 25. Duna Karnevál gálaműsora Juhász Zsolt rendezésében, csaknem háromszáz táncművész közreműködésével, június 10-én érkezik a Margitszigetre. Szarka Tamás Esthajnal című lemezbemutató koncertjét a szerző és zenekara a Parno Graszt együttessel közösen adja elő, Reviczky Gábor színművész és Tóth Gabi énekes közreműködésével. Életműkoncertet ad Jávori Ferenc (Fegya) a Budapest Klezmer Banddel, emellett a Margitszigeten ünnepli a Szent Efrém Férfikar a húszéves jubileumát, négyszáz fős kórussal, Viktor Solomon fellépésével. Emellett a 100 Tagú Cigányzenekar is a Margitszigeten ünnepli megalakulása harmincöt éves évfordulóját, amelyet Berki László cigányprímás alapítónak szentel.

A könnyűzenei programban fellép Fenyő Miklós, Dés László, Caramel, a Budapest Bár, a Magna Cum Laude és a Cotton Club Singers is. Az évad május 21-én az Irie Maffia történetét bemutató, szimfonikusokkal bővített koncerttel kezdődik.