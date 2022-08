Így láttuk, látták a Szigetet

Mókás történet, mert a Sziget fesztiválról szóló tudósításokat, összefoglalókat olvasva az embernek az az érzése, hogy a legendás rendezvényt teljességgel eltérő keretrendszerben értelmezik szervezők és látogatók, s a két nézőpont szinte tudomást sem vesz egymásról.

Miközben a látogatók arról beszélnek, mekkora élmény a járvány miatt kimaradt esztendők után újra belezuhanni a Sziget-forgatagba, mennyire hiányzott a nagyfesztivál elsöprő ereje, tömegeinek hullámzása, koncertjei­nek dübörgő lüktetése, addig Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője arról nyilatkozik, hogy a pandémia időszakát követően az üzleti tervezésnél komoly problémaként jelentkezett a zeneiparban kialakult munkaerőhiány, annak költsége, a kiszámíthatatlan infláció, a forint leértékelődése.

A Sziget közönségének fele külföldi, és számunkra kedvező volt, hogy a nagyfesztiválokra egész Európában hatalmas igény mutatkozott a korlátozások után. A gyakorlatban ez úgy mutatkozott, hogy a nyugat-európai fiatalok többsége a teljes élményre vágyott, és míg korábban sokan háromnapos jeggyel érkeztek, idén inkább a hatnapos bérletet vásárolták meg elővételben.

Miközben a sziget közönsége arról számolt be, milyen kíméletlen por fogadta az érkezőket, s mennyire meglepetten vették tudomásul a szárazságnál is kíméletlenebb árakat – enni nem igazán lehet négyezer forint alatt, három cent vodka 1900 forint felett van, az ásványvízért nyolcszáz forintnál is többet kell fizetni –, addig Kádár Tamás azt hangsúlyozza az MTI-nek adott nyilatkozatában, hogy az általuk bevezetett újdonságok remekül beváltak. „Nagyon jól működött, hogy a beléptetési rendszer a K híd belső oldalára került át, a fesztivál területén a közlekedés flottabbá vált.”

De remek okos döntésnek bizonyult az is, hogy az elektronikus zenei helyszíneket átalakították, hiszen mind a Colosseum, mind a Party Aréna óriási közönséget vonzott.

Problémaként említette azonban azt a tényt, hogy a hatalmas látogatószámmal nincs arányban a fővárosi taxik száma, és bizonyos időszakokban szinte lehetetlen volt taxit kapni.

De a legszembetűnőbb talán az, hogy miközben a koncertlátogatók arról beszélnek, hogy a színpadon hőseik álltak, férfiideálok lépnek föl a pódiumra, női idolok sugározzák a közönségre az eszményi lét csodáját, addig a szervezők oldaláról a szolgáltatói jelleg, a show-biznisz elvárásai jelennek meg:

Dua Lipa műsorának minden tizedmásodperce tökéletesen meg van tervezve. Justin Bieber valóban kapott kedvezőtlen reakciókat, másoknak viszont életre szóló élményt jelentett a show-ja. Nem egyszerű a közönség ízlésének megfelelni. A vasárnapi nagyszínpados headliner, az ausztrál Tame Impala például nagyszerű koncertet adott, de ez nem feltétlenül találkozott a közönség reakciójával

– fogalmazott Kádár Tamás, és nehéz nem látni az értékelés mögött sorakozó forintokat.

Számításaink szerint mintegy 450 ezren buliztak az idei Szigeten. A nyitónap telt házas volt, további kettő, a pénteki és a szombati csaknem telt házas

– nyilatkozott a fesztivál főszervezője, aki azt is elmondja a távirati irodának, hogy

a tulajdonosok elvárása az idei Szigetre az volt, hogy egy sikeres és jól működő fesztivállal térjenek vissza három év után.

„Úgy gondolom, ez teljesült” – teszi hozzá.

Értsünk vele egyet!