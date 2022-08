Kulturális seregszemle Nyíregyházán

– A Vidor már évtizedek óta Nyíregyháza és környéke egyik meghatározó nyár végi kulturális eseménye. Hogyan indult útjára, s az évek során miként változott a fesztivál?

– A Vidor fesztivált idén már huszonegyedik alkalommal rendezzük meg. 2002 augusztusában indult útjára, amely a Móricz Zsigmond Színház akkori igazgatója, Tasnádi Csaba, illetve Szabó Tamás művészeti tanácsadó ötlete alapján valósult meg.

Az első Vidor kizárólag a magyarországi vígjátékokra fókuszált kilenc napon keresztül. A versenyprogramot – amelybe akkor tizennyolc, mostanra huszonegy előadás kerül be –, az érdeklődők a nagyszínpadon és a kamarában tekinthették meg.

Az igazgatóságom alatt a helyszínek listája először a Rózsakert Szabadtéri Színpaddal egészült ki, amely főként zenés vígjátékoknak ad otthont, majd a Bencs-­villával és a Szindbád-rendezvénytérrel. A második évtől pedig a színházi eseményeken túl is kínáltunk a közönségnek összművészeti programokat. Elsőként teret adtunk világzenei fellépőknek, akik a város főterén mutatkozhattak be, így olyan sztárok is megfordultak Nyíregyházán, mint például Boban Markovic, Al Di Meola, Salif Keita. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ingyenes látogatható programok szintén legyenek a kínálatunkban, éppen ezért a Vidor Kert és a Kossuth tér koncertjei, színházi és bábelőadásai, mutatványos produkciói minden érdeklődő számára elérhetők. A műsorok palettáját is igyekeztünk színesíteni az elmúlt években, így a magyar könnyűzenei szcéna legjava is ellátogat már hozzánk.

– Idén már húsz helyszínen és százötven programmal készülnek.

– Nincs is Nyíregyházán hasonló léptékű kulturális esemény, mint ez a kilencnapos összművészeti fesztivál. Egyre több látnivalóval bővül a kínálat, a város különböző pontjait mutatványosok, zsonglőrök, artisták lepik el.

Mindenképpen szerettem volna a Vidort jobban beleszőni a város vérkeringésébe, ami a látogatószámokat tekintve sikerült is. Egy-egy népszerű fellépő esetén ma már nem ritka nyolc-tízezer vendég sem. Más helyszíneken komoly összegeket elkérnek olyan programokért, amelyeket nálunk ingyenesen látogathatnak a nézők. Sőt komplex élményben lehet részük, hiszen a főtéren felállított faházak kínálatában főként a magyar gasztronómia ételremekei, italai találhatók meg. Mindemellett számos kiállítással készülünk az augusztus 26-tól szeptember 3-ig tartó rendezvényen.

– A nemrég megnyílt Szindbád Színháztörténeti Múzeumnak milyen szerepet szántak a fesztiválon?

– A nyíregyházi állandó társulat 1981-ben alakult, ám a városban történő színjátszás előzményei ennél jóval régebbre nyúlnak vissza. A Vidor részeként, augusztus 29-én 17 órától nyílik meg a Szindbád első időszakos színháztörténeti kiállítása, a következő napokon pedig a Móricz Zsigmond Színház színművészei több időpontban is tárlatvezetést tartanak majd.

– A tizennyolc versenyelőadás igazi színházi csemege. Mit tudhatunk a kiválasztás folyamatáról?

– Az általunk ismert társulatoknak, színházi formációknak minden év decemberében elküldjük a jelentkezéshez szükséges információkat. A határidőre beérkezett pályázatokat a kollégáimmal egyenként megnézzük, majd kiválogatjuk a nagyszínpadi, illetve a kamaraszínpadi előadásokat. Idén úgy próbáltuk ezt színesíteni, hogy egy-egy előadást a Bencs-villában, illetve a Szindbád-rendezvénytérben nézhet meg a közönség. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy 2022-ben három nemzeti színház – a győri, a kecskeméti és a szegedi – mutatkozik be Nyíregyházán, de érkeznek többek között a békéscsabaiak és a zalaegerszegiek is.

A kamaraszínpadon pedig például a Szolnoki Szigligeti Színház, a Rózsavölgyi Szalon Arts & Café, valamint a Játékszín produkcióját is láthatjuk. Utóbbi társulat fellép a Rózsakert Szabadtéri Színpadon a Dominógyilkossággal is, és a Vígszínház Party című előadásának szintén a szabadtéri ad otthont.

– Hogyan tudják megszólítani a kisgyermekes családokat, a gyerekeket?

– A fiatalabb korosztálynak elsősorban bábelőadásokkal készültünk. Hétköznap délutánonként a Vidor kertben egy-egy bábszínház mutatkozik be, illetve az egyik nap a legkisebbek jókedvéért a II. Nyíregyházi futófesztivál gyermekprogramjaként az Alma együttes felel majd. A már említett mutatványosok, artisták korosztálytól függetlenül mosolyt csalnak mindenki arcára.

Borítókép: Kirják Róbert (Fotó: Móricz Zsigmond Színház)