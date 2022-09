Hagyomány és modern technológia

A Nők a Balatonért Egyesület a Balatoni Szövetséggel közösen 2021-ben negyedik alkalommal hirdette meg az „Év Balatoni Háza” építészeti díjpályázatot. A pályázat a Miniszterelnökség támogatásával zajlik, célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése jó példákon keresztül építészekkel és laikusokkal egyaránt. A pályázat három kategóriában hirdet nyertest: lakóépület, középület és gazdasági épület, ezen kívül különdíjak is gazdára találnak. Fabacsovics Zoltán, Veszprém megye főépítésze volt a díj alapításának ötletgazdája, aki mint elmondta, 2016 őszén, a Balatoni Szövetség évértékelő beszélgetésén vetette fel, hogy a legjobb balatoni borok és strandok után a legjobb balatoni épületeket is ki lehetne választani. Az ötlet elnyerte a résztvevők tetszését, így a Balatoni Szövetség szakmai partnerként először a három területi megye építészeti kamaráját nyerte meg egy együttműködési megállapodásra. Végül öt szakmai szervezetre alapozva egy-egy delegáltat kértek a bíráló bizottságba. A pályázat anyagi hátterét egy civil szervezeteknek kiírt pályázat biztosította, gesztorpályázó a Nők a Balatonért Egyesület lett. Minden esetben az építész-tervező adhatja be a pályázatot. A bizottság két körben választja ki a nyertes pályázókat. Fabacsovicsné Kovács Krisztina a Balatoni Szövetség és a pályázat bíráló bizottságának titkára elmondta, hogy a 2022 évi ÉBH pályázat hamarosan meghirdetésre kerül, összeállt az új bíráló bizottság, melynek elnöke Lánszki Regő az ÉBM Építészeti államtitkára lesz.

A Balatoni Szövetség -a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023. program támogatásával- hat rendezvényből álló rendezvénysorozatot indított, „Példaértékű épületek a Balatonnál” címmel, ahol megtekinthetők az Év Balatoni Háza 2021 építészeti pályázat díjazott épületei. A kapcsolódó építészeti előadás mellett az épület tervezője ismerteti a tervezési folyamatot, a közös gondolkozást az építtetővel és a kivitelezővel, majd a helyszínen tervezői épületbemutatást is tartanak. A rendezvényeken megtekinthető az Év Balatoni Háza 2021 díjazott épületeit bemutató mini kiállítás is. Júliusban Csopakon tartották az első találkozót, Az Év Balatoni Lakóháza 2021. nyertesénél, a Kossuth Lajos utca 101. szám alatt található Lakóház és Kávézó Csopak épületben, melynek tervezője Ujj Mészáros Krisztina. Földes László Ybl díjas építész így jellemezte laudációjában: – A ház az utcaképbe is harmonikusan illeszkedik, egyszerre sugallja a hagyományok tiszteletének fontosságát és a rendezettséget. Halkszavú példakép a Balatonfelvidéken, remélem rajtam kívül is sokan tanulnak belőle – mondta többek között az építész.

Pénteken tartották a második találkozót Pécselyen, az Év Balatoni Gazdasági Épülete nyertesénél, a Balogh pincészet és borászat székhelyén. Az épület tervezője,

Cserháti-Czene Andrea építész mesélt a tervezési folyamatról, az épületről és az az építtetőkkel való kiváló együttműködéséről. Molnár Árpád építész laudációjában is említi a tervező és az építtető baráti kapcsolatát, amely az egész létesítmény minden részletén megmutatkozik. Elhangzott, hogy a közös gondolkodás eredménye a pécselyi modern gazdaság.

– Nem volt egyszerű feladat egy nagy hagyományokkal és sajátos arculattal rendelkező település területére megálmodni egy, a lakó funkcióktól jelentősen eltérő rendeltetésű épületegyüttest –hallhattuk a laudációban. – A bel-, és külterület határán lévő telekre kellett olyan házat tervezni, amely szerényen illeszkedik az utcasorba, mögötte pedig az üzemi épületek sem nyomják agyon környezetüket. Egyik legnagyobb erénye a nyertes pályaműnek a kiváló telepítés, a sikeres beépítés. Az építési telek hátsó harmadában építették meg a feldolgozó üzemet, amely egyszerű és nagyvonalú, az abban alkalmazott technológia a legmodernebb és minden szempontból nagyon gazdaságos.

Erre a szárnyra merőlegesen épült a palackozó, valamint a palackos bor tároló raktár, hasonló architektúrával. Az üzemi rész és az utca között valósult meg az utcaképbe nagyszerűen illeszkedő kereskedelmi épületrész, amelyet üvegtető köt össze a gazdasági egységgel. Alatta lépcső vezet ez utóbbi galériájára, ahol iroda és szociális helyiségek találhatók. A földszinten lehetőség van borkóstolásra, kisebb rendezvények megtartására. Itt folyik a kiskereskedelmi értékesítés is. Ez a kétszintes belső tér a létesítmény ékköve. Arányos, szépen kitalált tér. Az anyaghasználat nagyszerű, minden minőségi kivitelben készült. E helyiséget üvegfal választja el az előtte található nyitott terasztól, amely így szinte teljesen egybenyitható a belsővel, tavasztól őszig tekintélyes méretével nagyobb társaságot is fogadni lehet itt. A laudációban kiemelte továbbá, hogy a környezet védelme elsődleges szempont volt a tervező-építtető kollektívának.

A kor minden természetes és technikai eszközét bevettették, hogy minél kisebb terhelés érje a környezetet. A helyi energiatermelésen, az alacsony energia fogyasztáson túl még az esővíz gyűjtéséről és újbóli felhasználásáról is gondoskodtak. Kiváló példa arra, hogy a Balaton régióban az épített és természetes környezettel tökéletes összhangban lévő termelőüzem is létesíthető.

A rendezvényen előadást tartott dr. Laposa József településtervező „Megállítható-e a szőlőterületek beépítése” címmel, majd a résztvevők a tervező vezetésével megtekintették a díjazott épületet.

A program következő állomása szeptember 15-én Balatonfenyves, ahol a Budapest II. kerületi Önkormányzat Gyermektábora kapta meg Az Év Balatoni Középülete díjat, melynek tervezője Dénes György.

Borítókép: az épület (Fotó: Penovác Károly)