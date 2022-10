Beavató opera-előadás az Eiffel Műhelyházban

A színrevitel valódi összművészeti produkció, amiben az ókori történet 17. századi feldolgozását Farkas Bence kortárs zenei közjátékai is kiegészítik, a zene és az ének mellett pedig a tánc is fontos alkotóelem. A darab látványvilágát Tihanyi Ildi díszletei, Kovács Andrea jelmezei és a Katonka Zoltán tervezte világítás is színesíti, dramaturgja Almási-Tóth András, az Opera művészeti igazgatója. A hármas szereposztásban látható produkcióban a főbb szerepeket Balogh Eszter / Mózer Zsófia / Kun Ágnes Anna (Dido), Najbauer Lóránt / Erdős Attila / Kósa Lőrinc (Aeneas), Brassói-Jőrös Andrea / Molnár Ágnes / Zemlényi Eszter (Belinda) és Meláth Andrea (Varázslónő) alakítják, a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói működnek közre. Az előadásokat Bartal László és Hámori Máté vezényli.