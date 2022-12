Beszélgetések és zenei programok a magyar kórusok napján

A magyar kórusok napját már 1991 óta ünnepli a KÓTA Kodály Zoltán születésnapjához igazodva. Eleinte a Zeneakadémián rendeztek hangversenyt, majd 2017 óta a felhívást kibővítették, és a kórusok a saját szervezésű eseményeiket nevezhették be a sorozatba, valamint évente egy-egy nagyobb rendezvényre is sor került valamelyik vidéki nagyvárosban.

Ma délután Kocsis-Holper Zoltán, a KÓTA elnökének megnyitójával veszi kezdetét a program, majd a Kodály öröksége ma című előadást lehet meghallgatni Erdei Péter és Farkasházi Dávid karnagyok előadásában. Holnap innovációs kerekasztal-beszélgetést rendeznek Dénes-Worowski Marcell karmester, Terray Boglárka egyetemi docens és Tóth Árpád karnagy részvételével, majd az Ifjú zenekarok kerekasztala beszélgetésre kerül sor.



Mindezek mellett a programhoz kapcsolódva és Kodály Zoltán születésének 140. évfordulójára emlékezve a karácsonyig tartó időszakban idén 54 eseményre is sor kerül, ezeken 76 kórus műsorát hallgathatja meg a közönség. A sorozatba az énekkarok olyan koncertjeikkel jelentkezhettek, amelyeken legalább egy Kodály-mű, vagy egy Kodály által gyűjtött népdalokból álló csokor is elhangzik.



A felhívásra idén 55 együttes küldött be videót, a beérkezett felvételeket a KÓTA online műsorfolyamában is bemutatják a Facebookon, valamint a műsor utólag megtekinthető lesz a KÓTA YouTube-csatornáján is. A műsorfolyamot beszélgetések színesítik a kórusélet különböző szereplőinek részvételével.

A riportokat Bognár László készíti, aki vendégeivel idén Kodály Zoltán zenepedagógiai örökségét, valamint az éneklő közösségek legfrissebb kihívásait, terveit járja körül.



Borítókép: kórus (Fotó: KÓTA/Facebook)