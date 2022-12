Filmpremierek az ünnepekre

– A közmédia és a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. formálódó együttműködésnek köszönhetően új lendületet kap a hazai filmgyártás támogatása, amelynek első szakaszaként kerülnek adásba a filmpremierek – hangzott el az MTVA székházában tartott sajtótájékoztatón. Kautzky Armand moderálásával zajlott a találkozó, ahol először Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kapott szót.

Azzal a küldetéssel hoztuk létre két éve a Nemzeti Filmintézetet, hogy minél magasabb színvonalú mozgóképes produktumokat tudjunk előállítani a filmszakma egészével és ezeket minél több emberhez eljuttassuk

– fogalmazott Káel Csaba, majd hozzátette, hogy támogatóként a mozifilmek mellett olyan formátumú, értékteremtő és minőségi mozgókép tartalmak létrejöttéhez is hozzájárulnak, amelyek a megváltozott filmfogyasztási szokásokhoz igazodnak. Folyamatosan új médiumok jelennek meg, ugyanakkor a lineáris televízió, ahogy a mozi is, eddig mindig felülkerekedett a kihívásokon és meghatározó tartalomfogyasztási csatorna maradt.

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Fotó: Szigetváry Zsolt

Fontos, hogy a mozgóképen keresztül megmutassuk a felnövő generációknak a történelmünket és azokat a személyiségeket, akik a történelmi tetteket véghez vitték

– szögezte le Káel Csaba.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a közszolgálati média feladatát emelte ki. – Nemcsak az érték megőrzése, hanem az érték teremtése is feladatunk az igényes szórakoztatás és az ismeretterjesztés terén. Ezért gondoltuk azt, hogy együtt, karöltve egy új úton próbálunk elindulni, aminek egy újabb televíziós, filmes hőskor lehet az első lépése. Az a célunk, hogy a magyar filmeket elsőként a közszolgálati média mutassa be. Egyre több remek mozifilm, tévéjáték és sorozat készül hazai gyártásban az NFI, illetve az MTVA támogatásával, melyeknek természetszerűleg a Duna csatornán van a helyük, ott lesz a premierjük.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Fotó: Szigetváry Zsolt

Felelősség és kötelezettség a hiánypótló munka folytatása, amely nemcsak a magyar kultúrafogyasztó társadalmat gazdagítja, hanem a következő generáció számára is izgalmassá, érdekessé teszi múltunkat

– mondta el Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója az eseményen.

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója. Fotó: Szigetváry Zsolt

A magyar filmpremierek kínálatban elsőként Gárdonyi Géza népszerű Ida regénye című romantikus művéből készült legújabb filmes adaptációt láthatják a nézők a Dunán. A Goda Krisztina–Divinyi Réka alkotópáros nevével fémjelzett tévéfilm, amely a 20-as évekbe repíti vissza a nézőket, december 23-án este debütál. Az Aranybulla című hatrészes sorozat december 25. és 30. között este nyolc órától látható a televízióban. Az irodalmi klasszikus ezúttal modernebb köntösben, de korhű, részletgazdag látványvilággal és nagyszerű alakításokkal mutatja be a fordulatos szerelmi történetet. A II. András életét bemutató epizódokban olyan részletekre is fény derül az uralkodóval kapcsolatban, amelyekről eddig nem szóltak a történelemkönyvek. Januárban az olimpiák történetének egyik legeredményesebb magyar női sportolója, a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka, Keleti Ágnes rendkívüli életét bemutató dokumentumfilmmel folytatódnak a premierek. Aki legyőzte az időt címmel január 9-én mutatják be a róla szóló filmet. Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művének a Petőfi 200 emlékév kapcsán készített különleges filmes paródiáját január 22-én mutatja be a csatorna. A sort egy dokumentum-játékfilm zárja. Január 31-én, a Béke – A nemzetek felett című alkotás arra a kérdésre is keresi a választ, hogy mi történt a Franciaországba érkező magyar delegációval 1920. január 7. után.

Borítókép: Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója, Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos tart sajtótájékoztatót a várható magyar filmekről, mellettük Kautzky Armand színművész, moderátor (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)