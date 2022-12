Karácsonykor vetítik Ida történetét

Gárdonyi Géza regényéből Divinyi Réka egyenes vonalú forgatókönyvet írt, melyet a színészek expresszív előadásmóddal valósítottak meg. A kosztümös, romantikus film azt a történetklisét dolgozza fel, amelyben az ismeretlenül egymáshoz kényszerített fiatalok egymásba szeretnek. Gárdonyi korában a történet még cseppet sem volt sablonos, sőt a női főhős, aki kezébe kívánja venni a sorsát, újszerűnek számított. A regény új feldolgozása az eredeti cselekményt sűrítve, mintegy jelzésszerűen fogalmazza újra. A film ajándéka, hogy a történet mai tempójú újramondása kínálja a mondanivaló aktualizálását is: manapság sem ismerjük egymást, amikor az életünket szándékozunk összekötni, hiszen illúzió, hogy a másik kiismerhető néhány év alatt. Nekünk is a hétköznapok fogják megmutatni, megszeretjük-e elég mélyen a másikat ahhoz, hogy tényleg örök legyen a hűség.

Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke lapunk kérésére összegezte a film útját a közönségtalálkozóra. – A történet 2013-ban kezdődött, Gárdonyi születésének 150. évfordulóján. 2013-ban Gárdonyban varázslatos emlékévet szerveztünk Eger és Gárdony városával, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeummal karöltve. Bekapcsolódtunk az idei emlékévbe is (az író halálának 100. évfordulója), például vendégünk volt Szalainé Király Júlia Gárdonyi-kutató irodalomtörténész, és készítettünk egy roll up vándorkiállítást. Reméljük, a gyerekek már nem csak a kötelező olvasmányokból ismerik Gárdonyit. Ez a munka beérett, ez az este a Gárdonyi-emlékév megkoronázása.

A vetítés utáni beszélgetésen Divinyi Réka forgatókönyvíró és Mentes Júlia színművész, aki Idát személyesítette meg, megosztotta a közönséggel a forgatással kapcsolatos tapasztalatait. Divinyi kiemelte: ha Gárdonyi Géza a kortársa lenne, vele dolgozna.

Modernül gondolkodik és erős dramaturgiai érzéke van, kiváló forgatókönyvíró lett volna. Most a romantikus vígjátékok fénykorát éljük, jó arra felhívni a nézők figyelmét, hogy Gárdonyi volt az, aki ezt a romantikus vígjáték toposzt először megírta.



Mentes Júliát szintén megfogta, hogy a női főszereplő egy olyan független nő, mint a regénybeli Ida. Bár a forgatókönyvíró felnéz az 1971-es filmfeldolgozásra, a jelenlegi verzió nem kíván azzal versenyezni.

A filmnyelv megérett arra, hogy a fiatalokhoz ilyen módon hozzuk közelebb a témát. A forgatókönyvírást a Nemzeti Filmintézet támogatta. Könnyen írtam, hiszen jó az alapanyag. Utána komoly csonkolást kellett végrehajtani a forgatókönyvön, a párbajjelenet is hiányzik. A párbajjelenetben kap ihletet Csaba, hogy megfesse a feleségét, a filmben az első, ajtón beesős jelenet indokolja ezt.

A színművésznő felidézte, hogy a Covid-járvány miatt online castingon döntöttek a Csabát játszó Rohonyi Barnabásról, de bevált a választás. – Barnabással hamar egymásra találtunk, a kettős jelenetek evidensen jöttek – fogalmazott Mentes Júlia. A forgatókönyvíró elmondta, a filmet december 24-én láthatják a nézők a Duna Televízióban. Ám szerinte már most megnyugodhatunk, hogy szeretni fogják az emberek.A film elnyerte a Magyar Mozgófilmfesztiválon a legjobb tévéfilm díját, a 61. monte-car­lói tévéfesztiválon pedig jelölést kapott.

Borítókép: A vetítés után Rodics Eszter, a népfőiskola elnöke beszélgetett Mentes Júlia Virginiával, a film főszereplőjével és Divinyi Réka forgatókönyvíróval (Fotó: Halász Gedeon Eseményközpont)