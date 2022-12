Ímé újjá lesz minden a színpadon

Bolyki Balázs, a Prima-díjas énekes születése óta énekel. Dalszerzőként, szövegíróként és hangszerelőként is számos hazai és külföldi lemezen közreműködött már, és több esetben kapott munkája elismeréseként arany-, illetve platinalemezt. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint a világhírű gitárművész, Al Di Meola, vagy a The Holmes Bro­thers, akik több alkalommal voltak az év bluesegyüttese az USA-ban. Testvéreivel mint Bolyki Brothers járták be a világot, majd 2011-től saját alapítású formációját a Bolyki Balázs és a Bolyki Soul & Gospel Kórust ismerhették meg a nézők. Azzal a céllal indította útjára a Bolyki Soul & Gospel Kórust, hogy a professzionális énektudással nem rendelkező, de profi hozzáállású jelentkezőkből olyan keresztény értékeket képviselő zenei formáció fejlődhessen ki, mellyel mostanra már szakmailag is nemzetközi színvonalú produkciót tud színpadra állítani. A csapat nemcsak az augusztusi jubileumi koncertjén bizonyította be, hanem az elmúlt tíz évben többször is, hogy hittel, bizakodva tekintenek a jövőbe. A gospel igazi üzenetén keresztül reménnyel telve hisznek abban, hogy lehetséges szeretettel, bizakodva élni.

Borítókép: Bolyki Balázs (Fotó Havran Zoltán)