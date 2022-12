Végvári koncertek

– Temesváron kezdjük a karácsonyi koncertsorozatot, 12-én az Új Ezredév Református Központban lépünk fel. Kedden a négyszáz éves Nagyenyedi Református Kollégium vendégszeretetét élvezzük, s a körutat Zilahon, a Szilágy Megye Művelődési és Művészeti Központjában fejezzük be szerdán – sorolta Agócs Gergely. – E helyeken még nem léptünk fel, s nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy a szórványmagyarság végváraiban is bemutatkozhatunk. Missziót teljesítünk, s így nagy kedvvel muzsikálunk, hogy a haza üdvéért is feladatot vállalhatunk.

Mint a zenekarvezető beszámolt róla: lelkesen készültek a koncertsorozatra, s próbáltak a magyar nyelvterület különféle tájegységeiből válogatni olyan karácsonyi énekeket, amelyek jellemzőek az adventi időszakra.