„Maradjunk fiatalok, lázadók és élvezzük az életet!”

A hazai blues ikonikus énekese, a Takáts Tamás közreműködésével készült Tegnapi lázadóknak épp most van a legnagyobb aktualitása: „A tapasztalt és fiatal lázadók összefogásáról szól ez a dal egy jobb világért, ahol a generációk közösen harcolnak az emberségért” – osztotta meg a Fonogram életműdíjas szerző-producer-előadó, egyben a felvétel szövegírója és zeneszerzője, Leslie Mandoki gondolatát, aki szerint frissen megjelent, „lelkitársakkal” közösen megalkotott lemeze, a Magyar Képek eddigi legnagyobb munkája.

A zenei anyag hatalmas sikerrel debütált: a megjelenéstől számított első héten a legtöbbet eladott albumként felkerült a Mahasz által jegyzett hivatalos toplista élére és mostanra aranylemez lett. Az ikonikus legendákból álló Mandoki Soulmates zenekar tagjainak összesen 35 Grammy-díjuk van és harminc éve dolgoznak az angol progresszív rock és az amerikai fusion jazz művészi ötvözésén.

Ám nemcsak e világsztárok (köztük van például Al Di Meola, Ian Anderson, a Jethro Tull vezetője is), hanem olyan magyar kiválóságok működtek együtt, mint Ákos, Horváth Charlie, Mező Misi, Molnár Ferenc Caramel, Pápai Joci, a néhai Szakcsi Lakatos Béla, Takáts Tamás valamint egyedüli női előadóként Zséda. A kiadvány előzménye egyébként egy angol nyelven írt duplalemez, amely az Egyesült Államokban Utopia For Realists, Európában pedig Living In The Gap & Hungarian Pictures címen híresült el – amikre szintén joggal lehet fergeteges sikerként hivatkozni.

Úgy látszik ebben az évben sok 7-es szám jött össze. Január 7-én 30 éves a Mandoki Soulmates és 40 éves a stúdióm, a Red Rock, összeadva: 70, 70 éves születésnapom, és 2023-at írunk, összeadva a számokat is 7 jön ki. Legyen ez egy jó, eredményes, pozitív szám és év mindannyiunknak

­– így köszöntötte az évet és adott számot eddigi, egészen elképesztő eredményeiről Leslie.

„Most olyan világot élünk, hogy hidak törnek, biztonságok összeomlanak, és mindannyian joggal aggódunk a jövő miatt. Elfeledtetik velünk, milyen jó is volt összejönni, ünnepelni és csak szeretni az életet. A Mandoki Soulmates a progresszív rock és az élő amerikai fúziós jazz ikonjainkkal a Mandoki Soulmates fennállásának 30. évfordulóját egy nagyszabású szabadtéri koncerttel indította tavaly augusztus 19-én Budapesten, a budai Várban a Szentháromság téren. A zenész örök fiatal és mint tudjuk, soha nem öregszik. Amikor az utolsó szabadtéri koncertünkön játszottuk, 20-30 ezer néző előtt, az volt az érzésem, már a próbák alatt, de még inkább a színpadon, hogy még mindig 30 évesnek érzem magam” – nyilatkozta Leslie.

Néhány éve volt, amikor barátja, Udo Lindenberg kerek születésnapját ünnepelték a legszűkebb körben. Udo azt mondta, milyen szörnyű volt elérni ezt a számot, de még szörnyűbb lenne, ha egyáltalán nem érte volna meg. A mostani jubileumi ünnep az élet szeretete, boldogsága, és az, hogy együtt élhetjük át a szeretteinkkel akikhez közönségük is beletartozik.

A találkozások, az azokból szövődő barátságoknak megvan a maga varázsa és nekünk csak annyi a dolgunk, hogy élvezzük „lélektársaink” vidámságának inspiráló erejét.

– A baráti, társas, művészek, tervezők, szabadgondolkodók, kreatív értelmiségiek és a nagyra becsült közönség köreiben várjuk, hogy kicsit kiszabaduljunk a napi nyomás alól, és élvezzük a zenét, a művészetet és azokat a pillanatokat, amikor a legkülönbözőbb világok tükröződnek intenzív beszélgetésekben, zenében, szívesen megvitatva azt is, hogy mi mozgat bennünket. Ahogy barátom, Steingart Gábor idézi Hannah Arendt: „Az igazság csak kettesben jár”, mert ha mindannyian egyformán gondolkodnánk, akkor kiderülne, hogy voltaképpen senki sem gondolkodik. Az a fontos, hogy mindannyian értékközösséget alkossunk, mindannyiunk szívében a szabadságvágy, és az én életem is szívesen formálja ezt a vágyat. Újra kell dolgoznunk ezért a szabadságért, ezért tegyük meg együtt. – emelte ki Leslie Mandoki.

Borítókép: Életkép (Fotó: Mandoki Soulmates)