Charlie idén évadzáró Aréna-koncertjével és egy megható közös dallal búcsúztatja az évet

Charlie, aki az egész évet végig koncertezte, még egy nagyszabású show-val zárja az évet december 29-én a Papp László Budapest Sportarénában. Az egész éves hajtást meghitt karácsonyi környezetben, békében szeretné eltölteni szeretteivel. Szilveszterkor nem vállal fellépést sehol, hisz januártól decemberig megállás nélkül zenélt.

A világhírű zeneszerző-szövegíró, énekes-dobos zenésztársával, Leslie Mandokival együtt egy reményt adó, generációkat is összetartó zeneszámot alkotott A fáklya címmel. „Régre nyúló történet a miénk Leslie-vel, hiszen több mint negyven éve ismerjük egymást, amikor egykori együttesem, az Olympia koncertjeire járt a MOM-ba. A 25. évét ünneplő Találkozások lemez ötletével Leslie engem is megkeresett annak idején, hogy egy magyar albumot tervez Demjén Rózsival, Somló Tamással, Zoránnal, Cserháti Zsuzsával és velem Münchenben, amiből egy zseniális lemez lett. Most pedig a Magyar képek alkalmából ismét nagy művészekkel dolgozhattam egy albumon, köztük van Ákos, Caramel, Mező Misi, Pápai Joci, Szakcsi Lakatos Béla és Zséda is.”

A fáklya mindannyiunk szívében lángot gyújt bluesos hangulatával és biztató üzenetével – fogalmazott Leslie Mandoki. Az újabb közös munkáról és a szerzemény hátteréről elmondta:

A legnagyobb kérdés, amit feltehetünk, hogy milyen fáklyát adunk át a gyerekeinknek, unokáinknak.

„A rendszerváltás után, amikor leomlott a vasfüggöny, hála a töretlen magyar szabadság vágynak, csodálatos időszak állhatott volna előttünk, de valahogy mégis bejött a képbe a kapzsiság, a kaszinókapitalizmus. Nemcsak A fáklya, de az egész album arról szól, hogy mi köt minket valójában össze, mi az ami minket éltet: az ünnepek közeledtével még fontosabb, hogy lássuk, ez a család, a barátok, a nemzet, Európa, az összetartás! A fáklya, amit a gyermekeinkben látunk, talán jövő évre egy szebb, jobb, békésebb világot hoz, ezért tartsunk össze, bízzunk bennük és vigyük tovább a lángot! Hálás köszönet Horváth Attila szövegírónak a zseniális magyar fordításért, ahogy gyönyörűen átültette az én angolul írt, eredeti szövegemet csodálatos anyanyelvünkre. Köszönöm Charlie-nak, hogy hozta a rá jellemző, tipikus Charlie-erőt az énekben. Ő mindig olyan tisztelettel van a zene és közönsége iránt – ő a magyar Soulmates, vagyis lelkitárs, akit mindig meghívunk, ha Magyarországon járunk, és a hetvenedik születésnapjára meghívtuk a Grammy-koncertünkre is az Egyesült Államokba. Nem utolsó sorban köszönet a csodálatos Zsédának a vokálok felénekléséért, hisz vele is már hosszú a kapcsolatunk, egy csodálatos művésznő, minden találkozás egy öröm. Nekem ennek a dalunknak a magyar változatát összeállítani a stúdiómban is komoly és mély művészi élmény volt.”

Forrás: Magneoton

A Magyar képek és a Találkozások albumok megvásárolhatók az ország összes, releváns CD-ket árusító boltjában és üzlethálózatán keresztül, illetve elérhetők az összes digitális platformon december 2-től – áll a Magneoton közleményében.

Készült egy werkfilm is, ami alább tekinthető meg:

Borítókép: Charlie és Leslie Mandoki (Fotó: Magneoton)