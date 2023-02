Újra Dolhai Klub

A kezdetek kezdetén én egy hosszú bőrkabátos, fekete bakancsos figura voltam, volt is egy olyan saját dalunk, aminek azt a címet adtuk, hogy »Téged a bőrkabát nevelt, nem az anyád«. A rockszámokat, amiket játszottunk vagy énekeltünk, erősen meghatározták az olyan előadók, mint például Hobo, Deák Bill Gyula vagy éppen a Piramis és a Karthago. De mondhatnám az Eddát és a Kölyköd voltam című dalukat is. Mi a rockzene kölykei vagyunk, rongyosra hallgattuk ezeket a számokat, amik erősen formálták a személyiségünket is