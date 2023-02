Petőfi-musicalt mutat be a veszprémi színház

A Veszprémi Petőfi Színház új produkciója, a Petőifjú című darab különleges zeneiségével kapcsolatban a művészetek világában kiemelten sokrétű tevékenységet folytató zeneszerző-rendező, Szomor György Nádasdy Kálmán-díjas zeneszerző-rendező így nyilatkozott: – A zenéket a versek súgták, a bennem általuk keltett érzések szólalnak meg. A zenei stílusokat is a versek határozták meg. A ritmusuk, a lüktetésük. A magyar népdal motívumoktól a bluesig, a ballada, a sanzon is ott van ezekben a versekben. Amikor hallgatjuk, egészen magától értetődőnek tűnik. Nagyon élveztem a munkát!

A darab rendezője: Szomor György. Fotó: VPSZ

Az ősbemutató szövegkönyvét Topolcsányi Laura írta, aki érdekes részleteket árult el arról, hogyan ismerkedett a költő életművével, hogyan ragadta meg a sokszor földolgozott témát:

Nem akartunk a forradalomról mesélni, azt már oly sokan megtették. Minket most a vadóc diák, a meggyötört katona, a korát megelőző vándorszínész, a folyton szerelmes férfi, az öntörvényű barát, a nyughatatlan költő érdekelt. Természetesen kihagyhatatlan mozzanat Petőfi életéből 1848, de most a személyét helyeztük középpontba.

Petőfi Sándort Ragány Misa Magyar Bronz Érdemkereszt-díjas színész, énekes jeleníti meg a színpadon, aki arról beszélt, miképpen sikerült azonosulnia a költőóriás alakjával: – A Petőfifjú darabban szándékosan nem lineárisan dolgozták ki Petőfi életét, életútját. Hiszen minden ember gyermekként tanul róla, mind az irodalom-, mind a történelemkönyvekben. Ebben az előadásban az életének egy-egy meghatározó pillanata jelenik meg, melyek inkább azok az érzések, események, hatások, amik megmutatják nekünk, hogy az évek során mi hogyan alakult és változott a személyiségében a híres költőnek.

Ugyancsak fontos alakítást nyújt majd Kőrösi Csaba színművész, aki Petőfi apjának szerepe mellett, Andor színész és Almási szerepében is látható majd. Ő így mesélt a próbafolyamatról, az előadásról, szerepeiről: – Kivételes, hogy három karaktert is megjelenítek a darabban. Utóbbi kettő különösen közel áll hozzám, hiszen anno a Liliomfiban is hasonló szerepeket játszottam. Petőfi édesapját pedig a megírt versekből igyekszem rekonstruálni, felépíteni.

Úgy gondolom, Petőfi mind az édesapját, mind az édesanyját valósághűen ábrázolta a verseiben, amikből jól lehet építkezni a szerep megformálása során.

A legizgalmasabb szerepfeladatot két fiatal tehetség kapta. Pingiczer Zsombor és Farkas Ágoston, a két igazán ifjú színészpalánta a musicalben „kis Petőfikként” jelennek meg váltott szereposztásban. Pingiczer Zsombor számára nem ismeretlen a színház világa, ugyanis állandó résztvevője a Veszprémben nyaranta megrendezett SzínHázVilág tábornak, fellépett már közel ötszáz néző előtt a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválon és amikor csak teheti, szüleivel együtt előadást néz. Zsombor elmondása szerint nem izgul, nincsen lámpaláza és nagyon jó érzéssel tölti el, hogy színpadra állhat Petőfiként. Zsombor még óvodás, így olvasni nem tud, de elárulta, az édesanyja olvassa fel neki a szöveget, melyet ő hallás után tanul meg. Arra a kérdésre, hogy az óvodástársai és az óvó nénik, hogy reagáltak arra, hogy ilyen ifjúként már egy ilyen nívós szerepben áll színpadra, azt mondta a társai nagyon meglepődtek, viszont az óvó néniknek már megvannak a jegyeik a bemutatóra. Azt is elárulta, mivel nagyon szeret énekelni is, a próbák során felcsendülő dalok nagyon nagy örömmel töltik meg a mindennapjait.

Farkas Ágostonnak eddig színpadhoz köthető színházi élménye nem volt, így elárulta, ő azért izgul kicsit a próbákon és az előadás miatt is, de elmondása szerint nagyon élvezi a próbafolyamatot. Ágoston már tud olvasni, ő saját magától tanulta meg a szöveget, nagyon szereti a verseket, viszont az éneklés távolabb áll tőle.

Elmondta azt is, neki a felnőtt Petőfit alakító Ragány Misa a kedvenc színésztársa, őt ugyanis nagyon megkedvelte a próbák során. Az iskolában pedig nagy lelkesedéssel fogadták szereplését.

Az előadást a 17-i bemutató után rendszeresen fogja játszani a Petőfi Színház, s az alkotók azt remélik, hogy a közönségnek éppen olyan nagy örömöt szereznek az előadásokkal, mint amilyen élményeket nekik jelentett a felkészülés.

Borítókép: Petőifjú musical (Fotó: Veszprémi Petőfi Színház)