Fülbemászó dallamok és örömzene Veszprémben

– A célunk az volt, hogy olyat hozzunk létre, ami példa nélküli Magyarországon – hangsúlyozta Popovics Péter, az április 13. és 16. között megrendezésre kerülő Veszprém Blues Fesztivál szervezője a Rockmúzeumban (Magyar Rockhírességek Csarnokában) tartott tegnapi tájékoztatón. Majd hozzátette, rengeteg bluesfesztivált szerveznek itthon is minden évben, ám a Veszprémi Blues Fesztiválra elmondása szerint sikerült egy olyan programot összeállítani a szervezőknek, ami nem csak az események mennyiségét tekintve, de minőségében is kiemelkedik a többi fesztivál közül. A szervező kitért arra is, hogy sok hazai, de még több külföldi zenész érkezik hazánkba.

Olyan világsztárokat hallhatnak élőben a látogatók, mint például a The Rolling Stones lemezeiről is ismert szájharmonikás Sugar Blue, a gitáros Matt Schofield, a kortárs blues ikonjának számító Rick Estrin vagy éppen a világ egyik legjobb hammond orgonistájaként jegyzett Raphael Wressnig. Sőt, a négy nap alatt félszáznál is több koncert, éjszakai jammelések, kiállítások, workshopok és beszélgetések mutatják meg az érdeklődőknek a blueszene szépségeit.

Nagy Krisztián, a VEB2023 EKF projektmenedzsere arról, hogy miként illeszkedik a bluesfesztivál az EKF koncepciójába, elmondta:

– A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programmal egyik kiemelt célunk, hogy Veszprémben az élő zene minél több ember életének és mindennapjainak aktív részévé váljon. 2019 óta az UNESCO Zene Városa cím birtokosaiként is rengeteg energiát fektettünk abba, hogy a városban – elsősorban a tanulás, a zenei nevelés révén – még inkább meglegyen a nyitottság a kuriózumok és a minőségi élő zene csúcsteljesítményei iránt. Ezeknek a törekvéseknek lesz nagy ünnepe a Veszprém Blues Fesztivál, aminek, reméljük az ízlésformálásában, a zenehallgatási szokások átrendeződésében is lesz folytatása. Hozzátette, hogy a szóban forgó fesztivál maga sem egyszerűen egy nagy műfaj patinás hagyományai előtt tiszteleg, hanem a kortárs blues elevenségét és könnyűzenét átható erejét igyekszik bemutatni.

A magyar blueszene történetében előkelő hely jut a Palermo Boogie Gangnek és a Veszprémi Blues Fesztivál egy, a rajongók által régóta várt Palermo-koncerttel válik teljessé. Az együttes ugyanis kizárólag erre az alkalomra áll újra össze, az estét pedig a zenekar egykori basszusgitárosának, a 2011-ben elhunyt Kepes Róbertnek szeretnék dedikálni a zenésztársak.

A dátum sem véletlen, hiszen a koncert napján, április 16-án lesz Kepes Róbert születésének 59. évfordulója. Basszusgitáron ezúttal Kepes egykori kedves tanítványa, Varga László „Laca” fog játszani. A zenekart Hagyó Béla szájharmonikás, énekesgitáros alapította a ’80-as évek elején. A kezdeti időkben olyan kiemelkedő zenészekkel játszott, főleg duó felállásban, mint Szikora Tamás, Dénes „Dönci” József vagy Fekete Jenő. Hagyó Béla a nyolcvanas évek vége felé végleg elhagyta az országot és a nevet Fekete Jenő akkori frissen alakult csapatára hagyta. A Palermo egyébként aktív alkotóéveiben négy lemezt, CD-t adott ki és számtalan hazai és külföldi koncertet játszott. Szinte felsorolhatatlan a vendégzenészek névsora, akikkel közösen koncerteztek vagy turnéztak.

A sajtóeseményen nemcsak ízelítőt kaphattunk a Palermo zenéjéből, hanem tanúi lehettünk annak, hogy a Rockmúzeum hangszergyűjteménye újabb relikviával, méghozzá Kepes Róbert gitárjával bővült. – Nehéz ilyenkor bármit mondani, hiszen az lenne jó, ha ő tudná betenni a vitrinbe a hangszerét – jegyezte meg az eseményen Horváth Attila, a Rockmúzeum társelnöke. Hozzátette, hogy a legnagyobb tisztelettel fogják őrizni a hangszert, ami nem más, mint egy ’74-es Fender Jazz Bass.

A fesztivál négy napon keresztül, április 13. és 16. között kínál programot a blueszene szerelmeseinek és minden érdeklődőnek, ugyanis a félszáznál is több koncert között bárki találhat kedvére valót. Magyarország történetének legnagyobb bluesfesztiváljára már lehet bérleteket és jegyeket is váltani.

További információ a honlapon található.

Borítókép: a Palermo Boogie Gang (Fotó: VEB2023 EKF/Toroczkai Csaba)