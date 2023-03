Hétszázötven előadás érkezik a Színházi Olimpiára

A húsvéttól Szent Iván éjjeléig tartó eseménysorozat nemcsak nevében nemzetközi, hiszen 58 országból érkeznek társulatok és közreműködők a hazai színházak meghívására.

Láthatunk majd előadásokat Olaszországból, Németországból, Svájcból és Angliából is, és műsorra kerülnek dél-afrikai köztársasági, kínai, japán és mexikói társulatok produkciói is.

A három hónapos programsorozat 400 társulat összesen 750 előadását öleli fel Budapesten kívül Békéscsabától Győrig, Miskolctól Pécsig több mint hetven hazai helyszínen.

A Színházi Olimpiához több mint húsz fesztivál is csatlakozott, többek között az idén jubiláló VéNégy Fesztivál, a Győri Nemzeti Színház Duna Fesztiválja, a Karinthy Színház Mesemondó Fesztiválja, és természetesen a IX. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) a Nemzeti Színház szervezésében, amely az olimpia központi eseménye lesz. A július 1-jéig tartó fesztiválon közreműködők száma sem mindennapi: 7500 fellépőt köszönthetnek majd a magyar színpadokon a világ minden tájáról.

(Fotó: 10. Színházi Olimpia)

Június 7-én Fény-anyag címmel különleges olvasásperformansz lesz látható az Oscar- és BAFTA-díjas Juliette Binoche részvételével a Nemzeti Színházban.

A francia művésznő produkciója egy születőben lévő előadás főpróbája, amely Az angyal válaszol című könyv nyomán jött létre. 1943–44 fordulóján, a világháború embertelenségében négy igazságra éhes fiatal művész beszélgetni kezd, kérdéseket tesz fel egymásnak, amelyekre váratlan választ, tizenhét hónapon át tartó tanítást kapnak. A társaság egyetlen túlélője Mallász Gitta, aki lejegyzi ezeket a beszélgetéseket – így született meg Az angyal válaszol kötet, amely immár 25 nyelven olvasható. Juliette Binoche hosszú ideje a kötet rajongója, most színpadról is elénk tárja ezt a művet. Az esten Wajdi Mouawad színész-rendező és Szűcs Nelli, a Nemzeti Színház művésze is részt vesznek. Az előadásra a jegyértékesítés hamarosan kezdetét veszi.

De nemcsak Oscar-díjas színésznőt lát vendégül a színházi olimpia, hanem a háború ellenére hazánkba érkezik a kijevi Ivan Franko Ukrán Nemzeti Drámaszínház, méghozzá két előadással a IX. MITEM-program részeként a budapesti Nemzeti Színházba.

A háborús helyzetre tekintettel a két vendégjáték messze túlmutat önmagán, és a kultúra erejét hivatott bizonyítani. Dmitro Bogomazov rendezésében Bertolt Brecht Állítsátok meg Arturo Uit! című művét május 12-én láthatjuk a Nemzeti Színház Nagyszínpadán, míg május 14-én Albert Camus Caligulájának ad otthont a színház Gobbi Hilda színpada, az előadás rendezője Ivan Urivszkij. Mindkét művész generációjának kiemelkedő és jeles alkotója.

A fiatal tehetséggel, Ivan Urivszkijjel pedig a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia záróelőadásának rendezőjeként is megismerkedhet a közönség: a Szentivánéji álom a Nemzeti Színház társulatának közreműködésével a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon látható június 24-én.