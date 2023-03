Kihirdették a Van művészi vénád? pályázat díjazottjait

A Van művészi vénád? pályázat 2009-ben indult Csehországban, ahol a prágai Nemzeti Galéria, a DOX Modern Művészeti Központ, a Galéria Rudolfinum és a Morva Galéria adják a pályázat támogatói hátterét. A jelentkező iskolák és diákok számára a partnergalériák a projektvezető szervezettel közösen az év során olyan programokat és műhelyeket szerveznek, melyek közelebb hozzák a résztvevőkhöz az év témáját.

A Van művészi vénád? pályázat egyik díjazottja. Fotó: Ludwig Múzeum/Koszta Dóra

Az idei téma a food volt.

A táplálékok jelentik a biológiai létezésünk egyik alapját. Az életben maradásunkhoz ennünk kell. Hogy mit, az sok mindentől függ: hol élünk, mihez jutunk hozzá, fiatalok vagy öregek, egészségesek vagy betegek vagyunk. Az ételek ezzel együtt az identitásunk részét képezik, fontos kulturális tartalmakat hordoznak, így alkalmasak a nemzetek közötti kommunikációra is. De nem csak a testnek, a szellemnek is szüksége van táplálékra. Előállításukkor kiélhetjük a kreativitásunkat. Az sem véletlen, hogy a különböző ételek, élelmiszer-alapanyagok gyakran jelennek meg művészi ábrázolásokban, sőt maguk is műalkotásokká válhatnak.

A projekt természetesen érinti az élelem társadalmi, gazdasági, politikai vetületeit is, sőt figyelembe veszi azt is, hogy olyan időszakot élünk itt Közép-Kelet-Európában – nem kis részben az ukrajnai háború következtében –, hogy új hangsúlyok, új normák, új viszonyok születnek az élelemmel kapcsolatban.

A Van művészi vénád? pályázat díjazottjai

I. helyezett: heARTbEAT csapat (Lamper Szilárd, Rozgonyi Gréta; felkészítő tanár: Dékányné Varga Krisztina; iskola: Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium);

II. helyezett: Mi csapat (Becker Panna, Kristóf Bulcsú, Men Veronika, Mogyorósi Ani; felkészítő tanár: Váradi Emese; iskola: Karinthy Frigyes Gimnázium);

III. helyezett: Zsíros Zsiványok (Horváth Zoé, Mráz Katinka, Takács Zsuzsa; felkészítő tanár: Szőke Anita; iskola: Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium)

heARTbEAT – Ehető energiaforrás

A heARTbEAT csapat alkotásában a tudomány szigorúsága és a művészet elvontsága keveredik. Arra vállalkoztak, hogy megjelenítsenek egy olyan szavakkal nehezen kifejezhető fogalmat, mint az energia. A burgonya az ember alapvető élelmiszerforrása, de energiát nemcsak elfogyasztásával nyerhetünk, hanem bioelemként való alkalmazásával akár elektromos áramot is előállíthatunk. Az emberiség fejlődése során kialakult a távolság ember és ember között, mind földrajzi, mind pedig társadalmi értelemben véve, ami azt eredményezte, hogy az energiához való hozzáférés mértéke is jelentősen egyenlőtlenné vált.

Különdíjban részesültek

Legjobb csapatmunka: Látya csapat (Bölcskey Dorottya, Szentgyörgyi Adél, Várda Sára; felkészítő tanár: Styrna Katalin; iskola: Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum);

Legjobb ökológiaiszemlélet-átadás: Panírmorzsák csapat (Bodonovics Gábor, Gálik Petra Alexa, Nagy Zsanett Panna, Suki Roland Márk, Varga Natália Mónika; felkészítő tanár: Boldizsár-Molnár Györgyi és Urbán Tamara Eszter; iskola: Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola);

Legjobb kutatás: NEMANNÁK csapat (Igonda Zsófia, Sárközy Nóra Kinga, Szabó Lilla; felkészítő tanár: Dékányné Varga Krisztina; iskola: Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium);

Deák17 Galéria ifjúsági különdíj: Ultraderm csapat (Bedőcs Fruzsina, Boros Léda, Funtek Luca, Papp József, Peszleg Viola, Vecsera Dorottya; felkészítő tanár: Farkas Imre; iskola: Szombathelyi Szakgimnázium és Technikum).

Az idei évben a heARTbEAT és Panírmorzsák csapatok felkészítő tanárai kaptak különdíjat a Budapesti Corvinus Egyetem Vizuális Kultúra Kutatócsoportjának felajánlásából. Díjuk az VI. Művészetpedagógiai Konferencián való részvétel támogatása. A díjakat kapták: Dékányné Varga Krisztina, Urbán Tamara Eszter, Boldizsár-Molnár Györgyi.

A zsűri munkájában részt vett: Kárpáti Andrea, az MTA–ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport kutatásvezetője, Garami Gréta, a Deák17 Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Galéria igazgatójának SZMSZ szerinti helyettese, Hemrik László, a Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai osztály vezetője és Somogyi-Rohonczy Zsófia múzeumpedagógus, a Van művészi vénád? korábbi koordinátora.

A legjobbak pályázatából rendezett kiállítás március 25-ig látható a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Galériában.