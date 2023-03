Kossuth Lajos azt üzente

Az 1848–49-es hadi eseményektől az aradi golgotáig, az első felelős kormány megalakulásától a forradalom leveréséig mutatja be a 175 évvel ezelőtti eseményeket a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum Pesttől Aradig, eufóriából letargiába. 1848–1849-es események és Békés megyei vonatkozásaik című időszaki kiállítása, mondta Forrainé Kovács Márta muzeológus, a tárlat történész kurátora a műtárgyak sajtónyilvános kicsomagolásán.

Kossuth Lajos "sétabotját" is kiállítják az 1848–49-es eseményeket feldolgozó tárlatán a Munkácsy Mihály Múzeumban. Fotó: A szerző felvétele

A békéscsabai múzeum az 1848–49-es kiállítás megvalósításához 122 történelmi relikviát kölcsönzött, amelyek közül 39 az egykori Aradi Ereklyemúzeum gyűjteményéből érkezett a Munkácsy-múzeumba, húsz a szombathelyi Savaria Múzeumból, de helyi és távolabbi magángyűjtőket is megkerestek. Forrainé Kovács Márta közülük Mayerhoffer Miklóst, Trényi Pétert és a jászfényszarui Nagy Józsefet emelte ki. Utóbbi többek között egy különleges nyerget ajánlott fel.

Az aradi „szerzemények” közül a történész Kossuth Lajos sétabotját mutatta be elsőként, amely acélból készült, és valójában egy lőfegyver. Előkerült Damjanich János tábori villája is, amelyet egyedivé tesz, hogy a nyele őzlábból készült, és egy piros bőrtok is tartozik hozzá. Damjanich tábornoknak egyébként több személyes tárgyát is elhelyezik a kiállításban.