Rendhagyó koncertekkel jön a Bach mindenkinek fesztivál

Március 16-tól március 31-ig tart a Bach mindenkinek fesztivál fő időszaka, amelynek rendhagyó koncertjeit, programjait Kovács Zalán László fesztiváligazgató ismertette. Mint mondta, a nyitókoncertet március 17-én Szolnokon rendezik meg a Városházán, ahol az Ádám Jenő Zeneiskola tanárai, növendékei lépnek fel. Az esemény díszvendége a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa lesz. A fesztivál kiemelt eseményét március 23-án a Gödöllői Királyi Kastélyban rendezik meg, ahol a Magyar Honvédség Központi Zenekara ad koncertet számos szólista közreműködésével. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója elmondta, hogy évek óta nagy örömmel vesznek részt a fesztiválon, az idén pedig több programmal is kapcsolódnak az eseményhez, így a nyári turisztikai szezonban a külföldről érkező látogatókhoz is eljut majd Bach muzsikája.

A Bach mindenkinek fesztivál sajtótájékoztató résztvevői: Faragó Laura, Kovács Zalán László, Velkey György, Hoppál Péter és Ujváry Tamás. Fotó: Füle Tamás

A Bach mindenkinek fesztivál programjairól

Igazán különleges koncertre számíthat a nagyérdemű március 27-én a Hagyományok Házában, hiszen az Egressy Konzi népzene tanszakának hangversenyén fellép Faragó Laura Kossuth-díjas énekművész is, aki a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bach és a magyar népzene összeköthető.

Elsőre talán nem is gondolnánk, de számos hasonlóság van az autentikus magyar népzene és a barokk zene között. A koncert pedig párhuzamba állítja a barokk zene és a magyar népzene közötti hasonlóságokat

– fogalmazott az énekművész.

Március 25-én a Néprajzi Múzeumba közös koráléneklésre invitálják a közönséget, amelyet a Központi Református Énekkar vezet és az MH Budapest Helyőrségi Zenekar vezényel.

Kovács Zalán László kérdésünkre elmondta, hogy Bach a klasszikus zene origója, akinek művei, dallamai az összes zenei műfajra hatnak a mai napig. Majd a programokról szólva kifejtette, hogy további különleges hangversenyekre számíthat a közönség ismert templomokban, kápolnákban, vásárcsarnokban.

Lesz olyan koncertünk, ahol Bach-bábut építenek fel a komponista zenéjére, így vonva be a gyerekeket a zene világába. Emellett kuriózumnak számít az a budapesti programunk, amelyen egyszerre húsz tubán szólalnak meg Bach-dallamok, de a csembaló és a citera is feltűnik a hangversenyeken

– mutatott rá.

Kovács Zalán László, a Bach mindenkinek fesztivál igazgatója. Fotó: Füle Tamás

A fesztiváligazgató emlékeztetett arra, hogy a Bach mindenkinek fesztivál mindig feladatának tekintette, hogy a határainkon túl élő magyarsághoz is színvonalas eseményeket vigyen, ezért minden évben számos koncert várja a széles közönséget Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken. Mint mondta, a háborús nehézségek ellenére Kárpátalján ismét megszólalnak Bach dallamai, emellett idén átlépik a Kárpát-medence határait is, hiszen Bukarest, Bern és London mellett az ausztráliai Brisbane is helyszínt ad a programoknak.

A neves zenekarok, a Kossuth- és Liszt-díjas művészek mellett a minőség iránt elkötelezett zeneiskolai együttesek és szólisták, templomi kórusok és neves előadók fellépései, valamint többek között zenetörténeti szakértők beszélgetései gazdagítják a programokat.

Kovács Zalán László az eseményen elmondta, hogy a jótékonysági hagyományt folytatva idén a Bethesda Gyermekkórház munkatársai gyűjthetnek adományokat az eseményeken, amelynek részleteiről a Bach mindenkinek fesztivál honlapján lehet tájékozódni.

Hoppál Péter miniszteri biztos, a Bach mindenkinek fesztivál fővédnöke felhívta a figyelmet arra, hogy Johann Sebastian Bach az egyetemes zenetörténet legnagyobb alakja, akinek a munkásságából máig ható lelki táplálékot, művészeti élményt és lélekerősítő aktualitásokat nyerhetünk.

A fesztivál a „kulturális akadálymentesítésen” keresztül megpróbálja eljuttatni Bach zenéjét, a minőségi zenét az emberek széles rétegeihez: ennek jegyében rendeznek koncerteket a kistelepüléseken, a fővárosban és a határon túl is. A helyszínek sokszínűségét pedig jól mutatja, hogy Bach dallami felcsendülnek majd az aluljárókban, kórházakban, könyvtárakban, templomokban és a rendőrpalotában is

– hangsúlyozta Hoppál Péter.

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója kiemelte, hogy a fesztivál fő időszakában mintegy száz településen, kétszáz program valósul meg, azonban a kórházi koncerteket a fő időszakon kívül rendezik meg. Velkey György elmondása szerint az adományokat a kórház programjának támogatására fordítanák, amely abban segíti a kis betegeket, hogy fájdalommentessé tegye a kórházi tartózkodást.