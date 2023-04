A színházi élet keresztmetszetét mutatja az olimpia

Vidnyánszky Attila a színházi olimpia programjában megvalósuló Madách-projektről is beszélt a Mandiner.hu-nak adott interjúban. Mint mondta, az SZFE és számos színiiskola hallgatóival adják elő Az ember tragédiáját, amely szerinte világviszonylatban a tíz legizgalmasabb szöveg közé tartozik. És most az egyes színeket azon nemzetek diákjai adnák elő, amely nemzetekről szól.

Vidnyánszky Attila a színházi olimpia részleteiről beszélt. Fotó: Mirkó István

– Ez majdnem teljesen sikerül. Sajnos a prágai színt nem csehek fogják előadni, hanem románok és szerbek, de azon túl még az egyiptomi színre is jön egyiptomi iskola, és a bizánci színt meg törökök fogják előadni. Mintegy 200 diák, 160 külföldi diák, erre nem volt példa még Európában sem – emelte ki.

Hozzátette: – Meglátjuk, mi sikeredik ki belőle, de maga a tény, hogy együtt leszünk, az messze túlmutat az előadáson. Egy olyan világban, amikor minden arról szól, hogy szakadunk és kapcsolatok romlanak meg, hidak robbannak föl, ötszázszoros erővel kell ragaszkodni a meglévőkhöz, és újak kialakításán kell munkálkodni, jelezve, hogy ez a normális élet.

A színházi olimpia a színházért szenvedélyesen rajongók nagy ünnepe

Vidnyánszky Attila elmondta, hogy a korábbi olimpiákon nem volt ilyen szinten jellemző, hogy ennyire szétterítette az egész országra. Ezúttal a magyar színházak meghívhatnak egy külföldi színházat bárhonnan a világból és egyet külhoni területekről.

Tehát az egész magyar nyelvterület érintve van, és határozott szándékom volt, hogy az egész színházi élet keresztmetszete legyen jelen. Egyrészt nemcsak prózai színház, hanem tánc, cirkuszművészet, bábművészet, másrészt pedig a Pajtaszínháztól, a falusi színjátszóktól kezdve az amatőrökön, diákokon át a legjelentősebb európai diákfesztiválig minden szegmense a színházcsinálóknak.

– emelte ki Vidnyánszky Attila, aki úgy véli, hogy a színházért szenvedélyesen rajongók nagy ünnepe lesz ez, és így értelemszerűen a közönségre is kihat majd.

Az ukránok is jelen lesznek a színházi olimpián: az Ukrán Nemzeti Színház két előadással és egy koncerttel érkezik. Az olimpia első etapjának lezárásaként június 24-én a Margitszigeten egy ifjú ukrán rendezőtitán, Ivan Urickij viszi színpadra a Szentivánéji álmot. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Ez is túlmutat magán a színházi eseményen, ennek is szimbolikus és nagyon komoly gesztusértéke van.

Vidnyánszky Attila kitért arra is, hogy sajnos oroszok nem jönnek, csak a szervezőbizottság egyik tagja, Valerij Fokin, akinek itt volt bemutatója. – A Nemzetibe el fog jönni, filmvetítése is lesz az Uránia Filmszínházban egy beszélgetéssel egybekötve. Többek között az ő józan gondolkodása, gondolatai mentén és instrukciója alapján döntöttünk úgy, hogy hagyjuk ezt most, ne jöjjenek orosz társulatok, és ne tegyük kockára az olimpia megrendezését, mert rendkívül fontos, hogy ez az esemény most megtörténjék – mondta, hozzátéve:

Így most orosz színházakat annak ellenére sem hívtunk, hogy még mindig az orosz színházi élet az egyik leggazdagabb vagy a legerősebb a világon, ha nem a legerősebb.

A színházi olimpián nem vesz részt, nem fogadta el a meghívást a Katona József Színház, az Örkény István Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Trafó sem, pedig Vidnyánszky Attila mindent megtett, hogy ez ne így legyen.

– Még azt a görög példát is felhoztam, hogy az olimpia idején letették a fegyvert, a spártaiak meg a görögök pedig aztán ölték egymást és évszázados sérelmekkel létezve élték hétköznapjaikat, de tudták, hogy az olimpia az fontos, és lerakták arra az időre a fegyvert. Én ezt is elmondtam, hogy senki nem mondja meg, senki nem szól bele abba, hogy milyen színházat hívnak magukhoz külföldről, senki. Mindenki olyan tartalmú előadást hoz, ami a szívéhez közel áll és ami számára fontos – szögezte le.

A színházi olimpián kívül a kapcsolattartás fontosságáról, a végtelen kultúrharcról, valamint jövőbeli terveiről is beszélt Vidnyánszky Attila az interjúban, melyet teljes terjedelmében ITT olvashatnak.

Programok, rekordok, riportok a Kultúrnemzet színházi olimpiai gyűjtőoldalán! Kattintson IDE!