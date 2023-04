David Lynch és Tarantino a boncasztalon

Bár rögtön Lynchet és Tarantinót említettük, a sorozat valójában Nicolas Winding Refn egotripje, és mást nem is várhatott a Netflix a dán kultfilmestől. A New Yorkban nevelkedett, filmes családból származó rendező Dániában futott be debütálásával, a Pusher (magyar keresztségben: Elátkozott város) című 1996-os bűnügyi filmmel, amit később két sikeres folytatással kerekített trilógiává. (Mint a Netflixen látható werkfilmben is elmondja, e trilógia folytatásaként indult a Koppenhágai cowboy, amiben visszatérnek az utcáról felszedett amatőrök is a zord arcú bűnözők szerepében.)

Nicolas Winding Refn az egyik legismertebb kultfilmes lett

Bár bukásokban is volt része (Bleeder, Fear X), szép lassan Hollywoodba is beverekedte magát olyan filmekkel, mint a Tom Hardy főszereplésével készült Bronson, a Mads Mikkelsen nevével fémjelzett Valhalla - A vikingek felemelkedése, és végül nagy áttörése, a Ryan Goslinggal készített Drive - Gázt!, amiért Cannes-ban a legjobb rendezőnek választották. Cannes-ban versenyzett két következő filmje, a Csak Isten bocsáthat meg (szintén Goslinggal) és a Neon démon is, majd streamingre nyergelt át először az Amazonnak készített Too Old to Die Young című sorozattal, és végül legújabb alkotásával.

A Koppenhágai cowboy címe rögtön valamiféle modern westernt ígér, de ez a nagy múltú hollywoodi műfaj csak egy a film számos zsáneréből. Tehenészfiú helyett egy meglehetősen androgün nő, Miu (Angela Bundalovic) a főhős, aki alaposan felforgatja a dán főváros alvilágát, pont mint valami magányos, szófukar pisztolyhős egy vadnyugati városka erőviszonyait. A karakter múltja ködbe vész, talán számára is: kelet-európai bevándorlónak néz ki, de az biztos, hogy természetfeletti képességei vannak. Egy babonás szerb madám, egy albán strici, egy kínai gengszterfőnök és egy alvilági ügyvéd várnak tőle hol szerencsét, hol pusztulást, miközben Miu belekeveredik egy bandaháborúba és embereire talál egy vámpírszerű família sarjaiban.

Bár ez talán már a fentiekből is kiderül, Nicolas Winding Refn nem elsősorban a történetmesélés mestere, számára a film elsősorban kép és hang, látvány és zene. Ezek közül is inkább az előbbi az erőssége: Koppenhágát is egészen túlvilágivá stilizálta álomszerű tempójával, vad neonfényeivel, festői kompozícióival és kimért, komótos kameramunkájával. A Netflix nézői nem sok ilyen sorozattal találkozhatnak, az egyszer biztos: míg a mozifilmekben a látvány, a tévésorozatokban a történet és a fordulatok szippantják be a nézőt (ezért ez inkább a forgatókönyvírók birodalma), nem úgy a Koppenhágai cowboy esetében, ami mindenekelőtt Refn rendezői magánszáma.

Azon túl, hogy Refn rajongói megkapják a rendező védjegyének számító attrakciókat, David Lynch és Quentin Tarantino hívei is megtalálhatják a számításukat. Köszönhetően a rendelkezésére álló hat órának, Refn sosem kalandozott még ilyen szabadon a műfajok között: a Koppenhágai cowboy egyszerre tündérmese, horror, krimi, thriller, sci-fi, harcművészeti akciófilm, bosszú- és szuperhőstörténet a rendező olyan példaképeinek stílusában, mint Dario Argento, David Cronenberg vagy Alejandro Jodorowsky. A misztikum és a szürrealizmus, mint Lynch művészetében, ezúttal is a kompromisszummentes alkotói kreativitás termékeny táptalaja.

A legendásan filmőrült Refn a kedvenceit álmodja újra, és mivel nagyon tehetséges, a nézőnek is képes átadni a filmek által kínált örömöket.

