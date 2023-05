Miniatűr színpad, határtalan képzelet

Kiállítás a TESZT-en

– A TESZT a kezdetektől fogva azt tűzte ki célul, hogy a keresztmetszetét adja ennek a régiónak színházi szempontból elsősorban. Másodsorban pedig olyan ehhez kötődő eseményeket is szervezünk, amelyek a régióban történő színházi megmozdulásokat is lefedik – mondta Balázs Attila, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház igazgatója a 14. Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó (TESZT) első napján, Bagossy Levente díszlettervező kiállításának megnyitóján az Alba Iulia Galériában. – Ebből az alkalomból nyitjuk meg ezt a kiállítást, amely színházi maketteket mutat be, amelyet nagyon szépen köszönünk elsősorban a bukaresti Liszt Intézetnek – tette hozzá, hiszen a húsz díszlettervet felvonultató kiállítást novemberben Bukarestben láthatta a közönség.

A fesztivál első napján Bagossy Levente húsz makettjéből nyílt kiállítás Temesváron (Fotó: Facebook/Petro Cojocaru)

Kósa András, a bukaresti Liszt Intézet vezetője az eseményen kiemelte, hogy az intézet első alkalommal partnere a TESZT-nek, ám ez nem előzmény nélküli: – Együttműködünk, hiszen néhány évvel ezelőtt szerveztünk magyar filmnapokat is Temesváron. Illetve tavaly volt egy nagyon sikeres kezdeményezésünk, amelynek része volt a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház is, hiszen először szerveztünk Bukarestben magyar színházi fesztivált. Hozzátette, hogy az intézet partnere voltunk a kezdeményezésnek, s idén szeptemberbe is visszavárják Bukarestbe az erdélyi magyar színházakat. A közös munka pedig Bagossy Levente húsz makettjének kiállításával azért folytatódhatott, mert a különleges tárlat ősszel már elnyerte a közönség tetszését.

Díszletmakettek az elmúlt harminc évből

Eredetileg nem díszlettervező vagyok, hanem tervezőgrafika szakon végeztem. Színházi családban nőttem fel: az egy négyzetméterre eső rendezők száma elég nagy a családban, úgyhogy elég hamar megtaláltak engem, mint díszlettervezőt. Idővel pedig azt vettem észre, hogy már több a színházi munka, mint a grafikai

– mesélte a megnyitón Bagossy Levente.

A miniatűr makettek nagy segítség a díszletkivitelezőknek (Fotó: Facebook/Petru Cojocaru)

A tárlaton a művész elmúlt harminc évéből találkozhatunk miniatűr modellekkel (dobozokkal), amelyeket a készülő előadásokhoz készített. A dobozok arra szolgálnak, hogy a különböző tárak vezetői és az igazgató megnézze, a rendező és a díszlettervező vizuálisan hogyan képzelte el a darab színpadra állítását. Bagossy Levente dolgozott a fővárosi és vidéki magyar teátrumokban egyaránt, például a Centrál Színházban, a Pécsi Nemzeti Színházban, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban, a Vígszínházban, az Örkény Színházban és a Radnóti Színházban is.

A díszlettervező elárulta azt is, hogy miért nem szeret kétdimenziós terveket leadni: – Kétdimenzióban én magam se látom a térmélységet. Ez pedig pontosan úgy van lemodellezve, ahogy azt majd a valóságban szeretném látni.

Kiemelte, hogy az olvasópróbán a művészek is megnézhetik a terveket. De nagy segítség a makett azoknak a mesterembereknek (asztalosoknak, festőknek) is, akik majd kivitelezik a terveket. Sőt, az is a 3D-s díszlettervek mellett szól, hogy könnyen tárolhatók és tisztán is tarthatók, nem beszélve a szállíthatóságról.

A kiállítás a 14. TESZT alatt, azaz május 28-ig minden nap délelőttől egészen este nyolcig tekinthető meg a temesvári Alba Iulia Galériában.

Borítókép: Bagossy Levente kiállítása a TESZT-en (Fotó: Facebook/Petru Cojocaru)