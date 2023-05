Szabadság, szerelem! – táncelőadás Petőfi életéről

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójának alkalmával idén június 4-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon mutatja be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes legújabb produkcióját, a Szabadság, szerelem! táncjátékot. A költő rövid, de annál kalandosabb életét az ország legnagyobb létszámú táncegyüttese és zenekara gyermektáncosokkal kiegészülve, a néptánc és a népzene nyelvén mutatja be egy egész estés produkcióban.

Az előadáson a néző megismerheti a legismertebb magyar poéta életét, a diákéveitől kezdve a pajkos csínytevésen keresztül egészen az 1848-as szabadságharc és forradalom bukásáig.

Petőfi legismertebb műveinek szereplői is megelevenednek a táncjátékban. A János vitéz mesebeli hőseinek utazásai, a Helység kalapácsából Szemérmetes Erzsók és Fejenagy ironikus kalandjai elevenednek meg a folkzene és néptánc nyelvén. De a Pilvax kávéház történelmi eseményeit is láthatják a nézők, ahogyan megismerhetők a költő saját vívódásai, igaz szerelmének története, a csaták és küzdelmek is.

Petőfi talán az egyetlen olyan költőnk, akinek a neve összeforrt a magyar folklórral. Verseit nagyon sok eldugott erdélyi faluban hallható népdalban dolgozták fel. Ezek a folklorizált versek és népdalok is hallhatók lesznek a Margitszigeten, ahogyan a romantika korának legszebb táncait, verbunkosokat, csárdásokat és virtuóz tánckompozíciókat is előad a társulat.

A Zs. Vincze Zsuzsa dramaturgiájával elkészített darabra Rossa László zeneszerző állította össze a táncokhoz illeszkedő zenét, a koreográfia a Zsuráfszky házaspár munkája.

Az élőzenei előadásban a népzene és a feldolgozott világzene mellett komolyzenei dallamok, például Liszt-részletek is felcsendülnek, például a 1838-as árvíz jeleneténél.

A költő legismertebb verseit várhatóan a közönség is együtt szavalja majd Herczegh Péterrel, a Nemzeti Színház színművészével, aki a lánglelkű Petőfit alakítja. A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon közel százötvenen kápráztatják majd el a közönséget június 4-én.

Borítókép: jelenetet a darabból (Fotó: Margitszigeti Szabadtéri Színpad)