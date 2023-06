A halál táncol holnap Budapesten

Justin Pointer és Tony Kim duója, a Dance With The Dead 2013-ban jelentette meg első, Out of Body című lemezét, amelyet mind a metal, a synthwave és az elektronikus zene rajongói lelkesen fogadtak.

Dance With The Dead Fotó: Live Nation

Nem véletlenül: a dalokon jól érződik, hogy a tagokat épp úgy inspirálta a Metallica, mint a Daft Punk.

A debütáló anyagot az Into the Abyss című kislemezt sötét dallamai követték, majd a soron következő albumuk, a Near Dark olyan slágereivel, mint az Andromeda és Invader végleg bevésték magukat a műfaj szerelmeseinek szívébe. Az amerikai duó ekkor látta a legalkalmasabbnak az időt arra is, hogy kilépve a stúdióból végre koncertezni kezdjenek: 2015-ben adták első fellépésüket Los Angelesben, majd rákapva annak ízére ősszel már útra is keltek, hogy körbezenéljék Európát. Egy évvel később már a The Shape című albumukkal járták az öreg kontinenst, első budapesti koncertjük 2018-ban volt a Loved to Death elnevezésű turné keretében. A csapat utoljára tavaly járt nálunk a Driven to Madness című albumuk dalaival, június 22-én pedig érkezik a repeta: a Dance With The Dead ezúttal az A38 Hajón táncoltat meg mindenkit.



Az alábbi videói pedig jól érzékelteti, milyen hangulatú bulira számíthatunk, de kiderül az is, mely horrorfilmek inspirálják a zenészeket.

Borítókép: Dance With The Dead (Fotó: Live Nation)