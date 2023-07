Chile után a következő állomás egy két hónapos New York-i tartózkodás lesz, a Visegrad Fund ösztöndíjával. A textilművésszel elutazása előtt az Országút készített interjút.

Arra a kérdésre, hogy hogyan éli meg belülről azt, hogy hirtelen nagy ívet vett a pályája, elmondta:

Tapasztalom a nemzetközi érdeklődést, a chilei felkérés, a Visegrad Fund ösztöndíja, a Strabag-díj short listje – valamennyi nemzetközi zsűrinek köszönhető.

Balázs Nikolett művei egy kiállításon. Forrás: Facebook/Balázs Nikolett

A textilművész szerint itthon évekig csak figyelik a fiatal művészeket, a galériák, a gyűjtők, a magyar művészeti világ sokáig kivár, biztosra megy, nem akar kockáztatni. Főleg, ha valaki más, mint a többiek vagy elsőre nem tudják hová tenni, amit csinál. – Szerintem én ez a kategória vagyok. Megértettem, hogy a kortárs műkereskedelem nehezen fogadja el a kísérletezést, ezért elkezdtem külföldre pályázni. A munkám ugyanolyan kötelező részének fogom fel a pályázati anyag összeállítását, mint a műteremben végzett alkotótevékenységet – nyilatkozta Balázs Nikolett.

Megjegyezte, hogy az egyetemen egyáltalán nem volt tudatos a karrierépítése, de mint generációja többi tagja, ő is hamar rájött, hogy ha a művészpályán szeretne maradni, kezébe kell vennie a sorsát, és pályáznia kell mindenre.

Részt vett a Budapest Art mentorképzésén is, ami még jobban megerősítette abban, hogy „nyomni kell”, és minden lehetőséget meg kell ragadni, amit csak lehet.

A chilei biennáléra szóló meghívása annak volt köszönhető, hogy beválogatták Leopold Bloom döntősei közé, ahol az egyik zsűritag a chilei biennálé szervezője volt, ő hívta meg.

A fiatal művész június elsején indult Chilébe, ahol egy teljes hónap állt rendelkezésére, hogy a helyszínen elkészítse a kiállítási anyagát.

A riporter kérdésére Balázs Nikolett elmondta, hogy a kurátori koncepció a hatalommal kapcsolatos, az elnyomáshoz fűződő viszonyulásokat járja körül, de nem kell direkt politikai jellegű munkát létrehozni. Ez számára testhezálló feladat, mert szereti, ha sokolvasatúak a munkái, a chilei installációnál is erre összpontosít majd.

A chilei megmérettetés után után New Yorkba utazik, ott már mások a célok.

– Nagyon vágyom nagy léptékű új munkákra, és már a legutóbbi kiállításomon az Artkartellben azt éreztem, hogy egyre nagyobb munkákat szeretnék csinálni. Bátrabb akarok lenni, erre Chile is jó lehetőség, hiszen egy nyolcvan négyzetméteres termet kaptam, hogy töltsem ki. New York meg végképp ezt jelenti. Ott teljesen más a lépték, és várom, hogy sok ilyen installációt, műtárgyat lássak. New Yorktól leginkább az inspirációt várom, és hogy magabiztosabbá tegyen.

Mint elmondta, a Visegrad Fund Residency program keretében négyen mennek a V4-ek országaiból, Magyarországról csak őt delegálták.