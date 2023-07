Barbie tiszteletére rózsaszínbe borult az óriáskerék

A Barbie című film története:

Van ám olyan világ, ahol minden csodálatos! Mindig süt a nap, lenn a parton mindig lágyan hullámzik a tenger, és szörfdeszkákon, a nyugágyakban meg a bulizósabb helyeken sokféle, de mindig gyönyörű strandoló gyűlik össze: Barbie (Margot Robbie) és Ken (Ryan Gosling) meg a többi Barbie és Ken.

De még a legtökéletesebb, legrózsaszínebb, legszerelmesebb helyen is történhetnek bajok. Szerencsére Barbie nemcsak szép, hanem talpraesett is. Ha kell, még a valóságos világba is elmegy, hogy megvédje a maga különleges országát. És persze sosincs egyedül. Lehet, hogy Ken nem olyan éles eszű, vagy nem akkora vagány, mint ő, de van egy nagyon fontos tulajdonsága: mindig kiáll az ő Barbie-jáért, és sosem hagyja cserben.

A rendezőként és forgatókönyvíróként már háromszor is Oscarra jelölt Greta Gerwig, valamint két sztárja, a Barbie-szépségű Margot Robbie és Kenként is kiváló Ryan Gosling játékosan, szellemesen, ötletesen és nagyon sok kedves humorral oldotta meg a szinte lehetetlennek látszó feladatot: élőszereplős Barbie-filmet készített!

A film alkotói:

Főszereplők: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrara, Kate McKinnon, Michael Cera, Will Ferrell. Zene: Alexandre Desplat. Operatőr: Rodrigo Prieto. Látvány: Sarah Greenwood. Írta: Greta Gerwig, Noah Baumbach. Rendezte: Greta Gerwig