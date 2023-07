Díjat nyert Japánban a Hat hét című magyar film + videó

Vasárnap este a Hat hét című magyar film nyerte a 20. Skip City Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri díját Japánban. A japán premieren a filmet Vághy Anna, a film egyik vágója (Hargittai Lászlóval ketten vágták a filmet) képviselte Tokióban, ahol a közönség kétszer is láthatta az alkotást. A záró ceremónián a díjat Nagy Anita, a tokiói Liszt Intézet igazgatója vette át.

Vághy Anna, a Hat hét vágója a film plakátjával Japánban

Fotó: Nemzeti Filmintézet

A nemzetközi zsűri egyik tagja, Patrice Nezan francia producer a következőképpen méltatta a magyar filmet:

A Hat hét a valóságban gyökerezik. Érezhető, hogy a rendező pontosan tudta, hogy miről beszél, amikor az örökbefogadásról készített filmet. A filmnyelvvel képes volt egy olyan erős főszereplőt megteremteni, aki egyszerre szimpátiát és empátiát ébreszt bennünk. Ez a filmkészítés mágikus világa, hiszen közel voltunk a főszereplőhöz és együtt éreztünk vele, annak ellenére, hogy a való életben valószínűleg sose találkozhatnánk vele. Köszönjük a rendezőnek, hogy megosztott velünk egy emberi történetet.

Szakonyi Noémi Veronika rendező és állandó alkotótársa, Vincze Máté Artur forgatókönyvíró több évig kutatta az örökbefogadás témakörét. Egy korábbi filmjük kapcsán közelről is megismerték a nyílt örökbefogadás folyamatát, amely során a biológiai anya és az örökbefogadó pár megismerheti egymást, és az örökbeadó anya kifejezetten a megismert pár számára mond le a babáról. Elmondásuk szerint a legnagyobb kihívás az a bizonytalansággal átitatott hat hét, amíg a befogadni vágyott gyermeket az örökbeadó édesanya még jogosult visszakérni. Ez a megindító, feszült, szívfacsaró helyzet inspirálta a Hat hét című filmet.

Szakonyi Noémi Veronika filmje a Filmintézet támogatásával a SPARKS gyártásában, Romwalter Judit producer irányításával készült. Az alkotás a szarajevói filmfesztivál versenyprogramjában debütált tavaly nyáron, majd világszerte számos fesztiválon szerepelt sikerrel: a franciaországi Arras-ban a legjobb rendezés és a legjobb ifjúsági film díjával ismerték el, a történet főhősét alakító Román Katalin pedig a törökországi Boszporusz Filmfesztiválon – élete első főszerepéért – elnyerte a legjobb színésznő díját. Nagydíjat nyert a miskolci CineFesten, a Tallinn Black Nights fesztiválon a Just Film versenyszekció nagydíjával tüntették ki, majd elnyerte a legjobb film és a legjobb női főszereplő díját a Magyar Filmkritikusoktól. A Magyar Mozgókép Díjakra összesen 8 kategóriában jelölték a Hat hét alkotóit, amelyből Román Katalin a legjobb női főszereplőnek járó díjat nyerte el, továbbá a film a legjobb elsőfilmnek járó díjat, valamint a Diákzsűri díját is kiérdemelte. A Hat hét című alkotást a sanghaji filmfesztiválon és a lengyelországi Lagówban is díjazták nemrég.

Borítókép: Jelenetfotó a Hat hét című filmből, jobbra a főszereplő, Román Katalin (Fotó: NFI)