A gyerekkoromat abszolút meghatározták a zenés filmek. A Hair-t apukám mutatta, A Grease-t anyukám, A Made in Hungáriát a barátaim. Most itt van nekünk a lehetőség, hogy mi is megalkossunk egy olyan zenés filmet, amit egyszer valaki megmutat majd valakinek, akinek ez az élmény – remélhetőleg – egy életre szóló lesz. Ennek tudatában igyekszünk a legnagyobb odaadással és alázattal megfelelni a kihívásnak. Azt biztosan kijelenthetem, hogy ez az egész stábra igaz. Demjén Ferenc dalaival dolgozni pedig különösen nagy és megtisztelő feladat. Ezek a zenék és szövegek mindenkinek ott vannak a fülében, a szívében, az emlékeiben és még sok generáció fogja ezeket a dalokat a sajátjának érezni. Remélem, mi is hozzá tudunk tenni ehhez. Nagyon izgulok, de annál jobban várom, hogy elkezdjen forogni a kamera