Elsa Valle-koncert a Budapest Jazz Clubban

A kubai származású, zenészcsaládba született énekesnő ösztönös energiákat közvetítő, érzéki előadásmódja rendszerint pillanatok alatt magával ragadja a közönséget. Nem volt ez másképp ezen az estén sem. A hol sodró lendületű, hol pedig melankolikus, de mindig szenvedélyes dallamok szárnyán egy latinos hangulattal kiegészülő, afro-jazz és free-jazz dallamok által megteremtett, különleges zenei világba repülhetett a hangulatfényekkel megvilágított termet megtöltő közönség.

A szenvedélyes jazzdíva, Elsa Valle sokak kedvence (Fotó: Csudai Sándor)

Elsa Valle – aki a saját maga által írt dalok előadásához mindig megtalálja a legkiválóbb, vele hasonló zenei világot élő és érző előadókat – ezúttal Hárs Viktor (nagybőgő), Madai Zsolt (dob) és Oláh Krisztián (zongora) közreműködésével töltötte meg a termet féktelen, olykor szenvedélyesen túlcsorduló érzelmekkel és hamisítatlan kubai életörömmel. A hol szabadjára eresztett, hol pedig visszafojtott, ösztönös energiákkal játszó előadásmód hullámzása magával ragadta nemcsak a kiváló egységként működő, egymás lüktetéseit jól érző és értő zenésztársakat, de a feszülten figyelő és a szólókat végén mindig lelkesen tapsoló közönséget is.

A nemcsak hangjával, de arcával és mozdulataival is rendkívül kifejezően kommunikáló énekesnő édesapja trombitaművész, édesanyja pedig szintén énekes volt, így az ő útja is hamar nyilvánvalóvá vált. Az egyik legnevesebb havannai zeneművészeti iskolában folytatott tanulmányokat, ahonnan egyenes út vezetett a színpad és a sikerek felé. Olyan népszerű zenészek társaságában lépett fel, mint Al di Meola, Carlos Santana, illetve a Buena Vista Social Club zenészei. A Budapest Jazz Club (BJC) közönségét is többször meghódította már páratlan temperamentumával, közvetlen és barátságos kisugárzásával és a saját maga által szerzett dalok egyedi zenei világával. Ezen az estén is gyorsan megnyerte magának a szíveket a Hollán Ernő utcai klubban.

Az énekesnő hol temperamentumos, hol érzékien melankolikus hangja gyorsan rabul ejti a szíveket (Fotó: Csudai Sándor)

A BJC számtalan ehhez hasonló, egyszerre felüdítő és magas színvonalú zenei élményt nyújtó koncerttel, illetve a közös zenélés örömét sugárzó ingyenes jam session estekkel várja a műfaj rajongóit. A klub honlapján is olvasható programajánlók szerint július 28-án például egy élő legenda, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus- és Szabó Gábor-díjas nagybőgőművész, Egri János, illetve két fiatal tehetség, ifj. Egri János (zongora) és Éles Máté (dob) várják majd a szórakoztató, ingyenes örömzenére szomjazó közönséget, míg július 29-én a Balázs József (zongora), Lakatos Pecek Krisztián (bőgő) és Lakatos Pecek András (dob) által alkotott trió ígér hasonló élményeket. A Budapest Jazz Club programjairól ezen a linken találhatnak további információt az érdeklődők.