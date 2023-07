Kezdődik a Thealter színházi fesztivál

Az énkeresés és a bátor női karakterek vonalát erősíti a Manna Produkció Anya születik! előadása, ahol humorral néznek az anyaszerepre, valamint a FÜGE Produkció, a Manna Produkció és a Szentendrei Teátrum közös előadása, a Született: Wágner Emese. Ez utóbbiban Szalontay Tünde, az előadás színésznője, saját örökbefogadásának felismerése után kénytelen újra felépíteni önmagát. Két rendezéssel érkezik a fesztiválra Fábián Péter: a győri RÉV Színház Jókedvvel, bőséggel előadása szatirikusan visz közel saját kultúránkhoz egy szavalóverseny zsűrijén keresztül. A Háda Fruzsina által előadott – és vele közösen rendezett – Budapest–Záhony pedig megmutatja, mit jelentett egy kislány, egy város és az oda visszatérő felnőtt színésznő számára a rendszerváltás.

A Katona József Színház Médeia előadása nyitja a Thealter fesztivált (Fotó: Thealter.hu/Horváth Judit)

A fiatalokból álló DanteCasino két előadással vendégszerepel Szegeden: a régi zsinagóga kertjében Az ízetlen paprikáskrumpli című mesejátékukban az Üveghegyen túlra vezetik a közönséget, míg az Osztályfőnöki című előadáson a nézők egy osztályközösség tagjaként beszélnek meg jelentős problémákat. Az idén tízéves FAQ Színház Bálvány című koncert-színházi előadása közös emlékezés, személyes élményközlés, reflexió a jelenre.

Színház és zene másképpen kapcsolódik a Közmunka Színház Zenekatasztrófájában, aminek középpontjában a bohóc archetípusa áll: esendő, tétlen, naiv, tudatos bolond – mi a viszonya hozzánk, a tevékeny emberhez?

Az érvényesülés, a kiállás, a kapcsolódás, a világ megértésének vágyához vezetnek a Tér 12 Kulturális Egyesület, a Sajátszínház-Szívhang Társulat és a Ferencvárosi Pinceszínház-Freeszfe Egyesület előadásai. A Párker Péter címszereplője YouTube-csatornán teszi fel kérdéseit és mondja el gondolatait a világról. A Mindennek ellenére?! színházi workshopon saját és másokért tanúsított kiállásukról gondolkodhatnak a résztvevők, míg a Mirad, egy fiú Boszniából a délszláv háború idejére viszi el a nézőket, miközben az emberi kapcsolatokra figyel.

Ricz Ármin, Nagyabonyi Emese és Tóth András a Miradban (Fotó: Thealter.hu/ Szabó Réka)

A Médeia mellett a nyitónapon mutatják be Bagossy Júlia másik rendezését is: a Freeszfe Egyesület Az üvegbura című előadásában is egy sokoldalú női karakter jelenik meg a színpadon Sylvia Plath regénye nyomán. A fesztiválon két Freeszfe-performanszt is láthatnak a nézők: Kozma Zsófia Rebeka Present Imperfectje a visszautasítás témája köré épül, Fodor Orsolya Johannája pedig a régi zsinagóga terére alakítva vizsgálja, milyen volt valójában Jeanne D’Arc.

A szegedi társulatok közül a Homo Ludens Project Jaj a legyőzötteknek előadása egy Cserna-Szabó András ihlette lakomára invitál. A Kooperáló Színházpedagógiai Alkotótér Szövet Alkotóműhelyének Özönvize a szegedi nagyárvíz személyes történeteit dolgozza fel közösségi színházi formájában, a Metanoia Artopédia A kert című tárgyszínházi produkciója az ember és természet viszonyáról gondolkodik. A Thealter művészeti vezetője, Balog József és a Kooperálót irányító Kállai Ákos Színházállítás címmel workshopot tart, amely ingyenes munkabemutatóval zárul. A fesztivál állandó rendezvénye a Kritikus szekció, amely Proics Lillával és Jászay Tamással délutánonként online jelentkezik, és ők tudósítanak majd napi blogban is az előadásokról.

Borítókép: Koós Boglárka Az üvegbura című előadás plakátján (Fotó: Thealter.hu/Szekeres Laura)