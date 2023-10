Válasz a woke-őrületre: fehér lesz Hófehérke egy új feldolgozásban + videó

Válaszul a Disney woke nézetekkel átitatott animációs filmjeinek élőszereplős feldolgozására, a konzervatív The Daily Wire szállítja a következő évben a Snow White and the Evil Queen (Hófehérke és a gonosz királynő) című filmet, amelyben a szintén konzervatív politikai nézeteket valló Brett Cooper játssza Hófehérkét – írja az IGN Hungary.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Disney évek óta dolgozza fel ikonikus rajzfilmjeit élőszereplős verziókban, amelyek idomulnak az LMBTQ-lobbi elvárásaihoz. Viszont a woke ideológia terjesztése nem feltétlenül kedvez üzleti bevételeinek. Részvényeinek értéke akkor indult drasztikus zuhanásnak, amikor egyre agresszívebben kezdte ráerőszakolni az emberekre a genderideológiát, mindezt egy olyan államból, mint Florida.

A Disney háborút hirdetett az állam egyik törvénymódosítása ellen, amely egészen harmadik osztályos korig megtiltja, hogy a gyerekeknek szexualitásról vagy szexuális ideológiákról tanítsanak. A Hófehérke élőszereplős feldolgozása már tavaly felhívta magára a figyelmet, amikor kiderült, hogy a kolumbiai származású Rachel Zegler fogja alakítani a karaktert. A Twitteren igen gyakran posztoló aktivista Zegler büszkén jelentette ki, hogy nem fehéríti ki bőrét a szerep miatt. Tehát a mese többé nem egy olyan hercegnőről szól, akinek legfontosabb ismertetőjele fehér bőre (illetve vérpiros arca és fekete haja).